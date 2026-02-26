GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,91
EURO
51,83
STERLİN
59,45
GRAM
7.427,45
ÇEYREK
12.257,17
YARIM ALTIN
24.432,63
CUMHURİYET ALTINI
48.657,25
KONYA Haberleri

Konya’daki 8 farklı noktada paket paket dağıtılıyor!

- Güncelleme Tarihi:

Konya’daki 8 farklı noktada paket paket dağıtılıyor!
Karatay Belediyesi, Ramazan ayına özel olarak hayata geçirdiği “İftara 5 Kala” projesiyle iftara yetişemeyen vatandaşlara iftariyelik ikramında bulunurken, Osmanlı’dan günümüze uzanan “Tekne Orucu” geleneğiyle de çocuklara Ramazan’ın manevi iklimini ve kadim değerlerini aktarıyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da “İftara 5 Kala” programına katılarak gönüllü gençlerle birlikte iftariyelik dağıttı.

Ramazan'ın ilk gününden itibaren sahada olan Karatay Belediyesi Gençlik Meclisi gönüllüleri, bir yandan dayanışma çalışmalarını sürdürürken bir yandan da çocuklara yönelik kültürel etkinliklerle Ramazan coşkusunu yaşatıyor.

"İFTARA 5 KALA” İLE PAYLAŞMA SEFERBERLİĞİ

Karatay Belediyesi Gençlik Meclisi gönüllüleri, Ramazan ayı boyunca "İftara 5 Kala” projesi kapsamında ilçenin farklı noktalarında evlerine ya da sofralarına yetişemeyen vatandaşlara iftariyelik paketler ulaştırıyor. 

Özellikle trafik yoğunluğunun yaşandığı saatlerde sahada olan gönüllüler; birlik, beraberlik ve kardeşliğin simgesi Ramazan ayında paylaşma sorumluluğunu yerine getirerek vatandaşların takdirini kazanıyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da "İftara 5 Kala” programına katılarak gençlerle birlikte vatandaşlara iftariyelik dağıttı ve vatandaşlara "Hayırlı Ramazanlar” dileklerini iletti.
Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla; Mevlana Kültür Merkezi – Hükümet Meydanı, Enntepe – Belh Kavşağı, Adalet Sarayı ve Parkı civarı – Konya Şehir Hastanesi, Belediye Önü – Mevlana Meydanı, Beşyol, Fetih Caddesi Tramvay Durağı, Altıyol Köprülü Kavşağı ve Mengene Kavşağı Işıkları olmak üzere şehrin 8 farklı noktasında iftara kısa süre kala iftariyelik paket dağıtımı gerçekleştiriliyor. Proje, Ramazan ayı boyunca devam edecek.

OSMANLI GELENEĞİ TEKNE ORUCU KARATAY'DA

Karatay Çocuk Meclisi ise Osmanlı'dan günümüze ulaşan köklü geleneklerden biri olan "Tekne Orucu” programı ile çocuklara Ramazan ayının manevi atmosferini ve oruç ibadetinin anlamını uygulamalı etkinliklerle aktarıyor.

Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen programda çocuklar, öğle vaktine kadar oruç tutarak sabrın, paylaşmanın ve dayanışmanın önemini deneyimliyor. Atölye çalışmalarıyla Ramazan'ın kültürel ve manevi değerleri eğitici ve interaktif şekilde pekiştiriliyor. Etkinlik sonunda çocuklara Ramazan heybesi ve çeşitli hediyeler takdim edilerek Ramazan'ın sevinci ve bereketi birlikte paylaşılıyor. Tekne Orucu, Ramazan ayı boyunca her Cumartesi devam edecek.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER