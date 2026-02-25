Konya’daki bir mahallede önemli çalışma! Olumlu karar geldi

Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Argıthanı Mahallesi'nde planlanan jeotermal kaynak arama projesi için "ÇED Olumlu” kararı verildi. Proje kapsamında bölgede sondaj çalışmalarına başlandığı bildirildi.
ÇED OLUMLU KARARI VERİLDİ
Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Argıthanı Mahallesi'nde hayata geçirilmesi planlanan jeotermal kaynak arama projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci tamamlandı. Yürütülen incelemeler sonucunda proje için "ÇED Olumlu” kararı verildi.
Süreç, Konya Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yürütüldü. Yapılan değerlendirmelerde projenin çevre mevzuatına uygun olduğu belirtildi.
SONDAJ ÇALIŞMALARI BAŞLADI
ÇED kararının ardından sahada sıcak su arama amacıyla sondaj çalışmalarına başlandığı öğrenildi. Yetkililer, çalışmaların ilgili kurumlar tarafından düzenli olarak denetleneceğini ve sürecin yasal çerçevede sürdürüleceğini bildirdi.
Jeotermal kaynak arama faaliyetlerinin, bölgedeki potansiyelin ortaya çıkarılması açısından önem taşıdığı ifade ediliyor.
MUHTARDAN ÇEVRE VURGUSU
Argıthanı Mahalle Muhtarı Şenol Özmen ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada çalışmanın mahalle açısından önemli olduğunu belirtti. Özmen, "Mahallemiz için önemli bir çalışma. Sürecin çevreye duyarlı şekilde yürütülmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
