GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,90
EURO
51,73
STERLİN
59,22
GRAM
7.476,03
ÇEYREK
12.337,46
YARIM ALTIN
24.592,68
CUMHURİYET ALTINI
48.975,99
KONYA Haberleri

Konya Olay Yeri İnceleme 2025 yılı verilerini yayımladı

Cumali Özer
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya Olay Yeri İnceleme 2025 yılı verilerini yayımladı

Konya Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, 2025 yılında elde ettiği verilerle Türkiye genelinde üst sıralarda yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

2025 yılında 2.988 olay ve 34.649 bulgu elde etti. Bu verilerle Konya, Türkiye geneli sıralamasında beşinci konuma yerleşti. 



Parmak İzinde Türkiye İkincisi

Olay yerinde elde edilen 11.884 parmak izinde gerçekleştirilen 2.339 başarılı kimliklendirme ile Konya, bu kategoride Türkiye genelinde ikinci sıraya ulaştı.



Laboratuvar süreçlerinde de benzer bir tablo ortaya çıktı; incelemeye alınan 10.150 bulguda ulaşılan 2.086 başarılı kimliklendirme ile Konya, Türkiye'nin en başarılı ikinci ili unvanını kazandı.



Genel İstatistiklerde de Üst Sıralar

Genel laboratuvar istatistiklerinde 70.655 bulgu ve 18.282 geliştirilen iz ile Konya üçüncü sıraya yerleşti.



Birim aynı zamanda 3.100 uzmanlık raporu hazırladı; 31.030 iz incelendi ve 3.389 başarılı kimliklendirme gerçekleştirildi.



Bu verilerle Konya, söz konusu kategoride de Türkiye genelinde üçüncü sıradaki yerini korudu.

(Cumali Özer)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER