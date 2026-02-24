Konya Olay Yeri İnceleme 2025 yılı verilerini yayımladı

Konya Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, 2025 yılında elde ettiği verilerle Türkiye genelinde üst sıralarda yer alarak önemli bir başarıya imza attı.
2025 yılında 2.988 olay ve 34.649 bulgu elde etti. Bu verilerle Konya, Türkiye geneli sıralamasında beşinci konuma yerleşti.
Parmak İzinde Türkiye İkincisi
Olay yerinde elde edilen 11.884 parmak izinde gerçekleştirilen 2.339 başarılı kimliklendirme ile Konya, bu kategoride Türkiye genelinde ikinci sıraya ulaştı.
Laboratuvar süreçlerinde de benzer bir tablo ortaya çıktı; incelemeye alınan 10.150 bulguda ulaşılan 2.086 başarılı kimliklendirme ile Konya, Türkiye'nin en başarılı ikinci ili unvanını kazandı.
Genel İstatistiklerde de Üst Sıralar
Genel laboratuvar istatistiklerinde 70.655 bulgu ve 18.282 geliştirilen iz ile Konya üçüncü sıraya yerleşti.
Birim aynı zamanda 3.100 uzmanlık raporu hazırladı; 31.030 iz incelendi ve 3.389 başarılı kimliklendirme gerçekleştirildi.
Bu verilerle Konya, söz konusu kategoride de Türkiye genelinde üçüncü sıradaki yerini korudu.
(Cumali Özer)