Konya’da Ramazan bereketi: Sahurun tok tutan lezzeti tahinli pide

Ramazan’la birlikte Konya’da tahinli pideye talep zirveye çıktı; meşe odunlu fırınlarda hazırlanan geleneksel lezzetin fiyatı 200 ile 500 lira arasında değişirken, “tereyağlı atom” adlı yeni çeşit de menülerde yerini aldı.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Konya'da iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi olan meşhur tahinli pideye talep arttı. Ünü şehir sınırlarını aşan lezzet, bu yıl da vatandaşların ilk tercihleri arasında yer aldı. Fırın ve pastanelerde ustalar, günlük binlerce tahinli pide üretmek için yoğun mesai harcıyor.

Yeni çeşit: "Tereyağlı atom”

Un, şeker, maya ve suyla hazırlanan hamur, bol tahin karışımıyla yoğrulup ustaların el maharetiyle büyükçe açılıyor. Açılan hamurun üzerine tahin dökülerek rulo şeklinde kıvrılıyor ve özel tekniklerle şekil veriliyor. Meşe odunlu fırınlarda pişirilen pideler, tahin ve cevizle zenginleştirilerek kısa sürede servise hazır hale getiriliyor.

Bu yıl menülere eklenen "tereyağlı atom” adlı yeni çeşit de vatandaşların beğenisine sunuldu. Farklı seçenekleriyle dikkat çeken tahinli pide, hem iftar hem de sahur sofralarında yoğun ilgi görüyor.

60 Yıllık Lezzet Geleneği

Konya'nın ilk tahinli pide işletmecilerinden Fatih Yemenici, ürünün en önemli özelliğinin tok tutması ve tahinin verdiği özel aroma olduğunu belirtti. Yaklaşık 60 yıldır sahur sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan tahinli pide, geleneksel üretim yöntemiyle hazırlanmayı sürdürüyor.

Hamur, parçalara ayrılarak gül şekli verildikten sonra pide formuna getiriliyor ve tepsilerle fırında yaklaşık 10 dakika pişirilerek tüketime hazır hale getiriliyor.

Öte yandan tahinli pide fiyatlarının ise çeşidine göre 200 lira ile 500 lira arasında değiştiği öğrenildi. Yeni çeşitlerin de eklenmesiyle birlikte Ramazan boyunca talebin daha da artması bekleniyor.

(Mehmet Kemal Sayın)