Konya’daki bir ilçede sular kesiliyor! Saatler sürecek
KOSKİ Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sarayönü ilçesine bağlı Ladik Mahallesi'nde planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Yapılan bilgilendirmede, su deposunda gerçekleştirilecek temizlik çalışması nedeniyle mahallede bugün saat 18.00'e kadar su verilemeyeceği bildirildi.
DEPO TEMİZLİĞİ NEDENİYLE KESİNTİ
Açıklamada, Ladik Mahallesi'nde içme suyu deposunun temizleneceği ve bu kapsamda geçici süreyle su kesintisi yapılacağı belirtildi. Çalışmanın, vatandaşlara daha sağlıklı ve güvenli içme suyu temin edilebilmesi amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.
Yetkililer, planlanan bakım ve temizlik faaliyetinin gün içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.
VATANDAŞLARA TEDBİR ÇAĞRISI
Kurum tarafından yapılan duyuruda, su kesintisinden etkilenecek vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına gerekli önlemleri almaları gerektiği vurgulandı.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından mahalleye yeniden su verileceği bildirildi.
