YAŞAM Haberleri

Bozu Ailesi’nden Karapınar Devlet Hastanesi’ne anlamlı bağış

Ali Asım Erdem
Muhabir
Bozu Ailesi’nden Karapınar Devlet Hastanesi’ne anlamlı bağış

Karapınar'da hizmet veren Karapınar Devlet Hastanesi, hayırsever Bozu Ailesi'nin katkılarıyla dijital altyapısını ve ameliyathane donanımını güçlendirdi.

Türkay ve Naim Bozu çifti adına oğulları Nazif ve Onur Bozu tarafından hastaneye 2 adet yüksek kapasiteli (1000'lik) switch (internet güçlendirici ve dağıtıcı) ile ameliyathanenin modernizasyonunda kullanılmak üzere krom tefrişat malzemeleri bağışlandı. Yapılan destek sayesinde hastanenin internet altyapısının daha hızlı ve verimli hale gelmesi hedeflenirken, ameliyathanedeki teknik donanım da yenilenmiş oldu.

DİJİTAL ALTYAPI GÜÇLENDİRİLDİ

Bağışlanan yüksek kapasiteli switch cihazlarıyla birlikte hastanenin internet ağı daha güçlü ve kesintisiz bir yapıya kavuştu. Sağlık hizmetlerinde dijital sistemlerin etkin kullanımı açısından büyük önem taşıyan altyapı yatırımı, hem hasta kayıt işlemlerinde hem de kurum içi iletişimde hız ve güvenilirliği artıracak.

AMELİYATHANE MODERNİZE EDİLDİ

Ameliyathanede kullanılmak üzere bağışlanan krom tefrişat malzemeleri de düzenlenen törenle teslim alındı. Cihaz ve ekipmanlar kısa sürede kurularak aktif şekilde hizmet vermeye başladı.

Törende konuşan Oğuzhan Pekince, yapılan bağışın hastane hizmet kalitesine önemli katkı sağlayacağını belirterek, "Dijital altyapının güçlendirilmesi sağlık hizmetlerinde hız ve güvenilirlik açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca ameliyathanemizin modernizasyonuna verilen destek bizler için son derece kıymetlidir” ifadelerini kullandı.

(Ali Asım Erdem)

