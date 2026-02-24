Saç boyatmak orucu bozar mı? Diyanet’ten net açıklama

Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren birçok kişi, günlük hayatta karşılaştığı durumların oruca etkisini merak ediyor. Özellikle kişisel bakım uygulamaları konusunda soru işaretleri oluşabiliyor. Bu konularda en çok başvurulan kurum ise Diyanet İşleri Başkanlığı oluyor.

Peki, saç boyatmak orucu bozar mı? İşte detaylar…

ORUCU BOZAN DURUMLAR NELERDİR?

Diyanet'e göre oruç; yeme, içme ve cinsel ilişki ile bozulur. Bunun dışında vücuda giren ve besleyici özelliği bulunan maddeler de orucu geçersiz kılar.

Ancak deri üzerinden uygulanan ve besin değeri taşımayan ürünler bu kapsamda değerlendirilmez.

SAÇ BOYASI ORUCU ETKİLER Mİ?

Saç boyası, deri yüzeyine uygulanan kozmetik bir üründür. Besleyici bir özelliği yoktur ve sindirim yoluyla vücuda alınmaz.

Bu nedenle saç boyatmak veya saça bakım yaptırmak orucu bozmaz.

DERİ ÜZERİNDEN UYGULANAN ÜRÜMLERİN HÜKMÜ

Diyanet'in açıklamalarına göre; krem, merhem, losyon ve benzeri ürünler deri tarafından emilse bile, bunlar besin niteliği taşımadığı sürece oruca zarar vermez.

Saç boyası da bu ürünlerle aynı kategoride değerlendirilir.

RAMAZAN'DA KİŞİSEL BAKIM YAPILIR MI?

Ramazan ayında kişisel bakım yapmak dinen sakıncalı değildir. Saç kesmek, saç boyatmak ya da cilt bakımı yaptırmak orucun geçerliliğini etkilemez.

Sonuç olarak, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına göre saç boyatmak orucu bozmaz. Oruç; yeme, içme ve cinsel ilişki gibi temel fiillerle bozulur. Bunun dışındaki kozmetik işlemler oruca zarar vermez.

Kaynak: Haber Merkezi