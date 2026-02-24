Trafikte yol verme tartışmasında 18 yaşındaki Muhammed öldürüldü
Adana’da motosikletli iki taraf arasında çıkan ’yol verme’ tartışmasında Yiğit Özsoy (20), Suriye uyruklu Muhammed Habbu’yu (18) göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheliler, polisin operasyonu ile yakalandı. İfadesinde, “Yol vermeyince tartıştık. Küfredip, saldırınca bıçakladım“ diyen Özsoy ile 2 arkadaşı, tutuklandı.
Olay, 19 Şubat'ta saat 23.30 sıralarında Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Aşıklar Bulvarı'nda meydana geldi. Mert Şengöz'ün kullandığı motosikletle gezintiye çıkan Yiğit Özsoy ve A.C.T. (17), caddede kendilerine yol vermediği öne sürülen motosikletli Muhammed Habbu ile tartıştı. Motosikletlerinden inen taraflar arasında kavga çıktı. Arbede sırasında Özsoy, cebinden çıkardığı bıçakla Habbu'yu göğsünden yaraladı. Habbu kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürülen Habbu, kurtarılamadı. Habbu'nun cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verildi.
'KÜFREDİP, SALDIRINCA BIÇAKLADIM'
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin adreslerini tespit etti. Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle şüpheliler, saklandıkları adreslerde yakalandı. Emniyete götürülen şüphelilerden Özsoy, ifadesinde, "Yol vermeyince tartıştık. Küfredip, saldırınca bıçakladım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yiğit Özsoy, Mert Şengöz ile A.C.T., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
