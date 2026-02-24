Konya’da sular altında kaldı: Gören “Meke’’ sandı gerçek başka çıktı!

Konya’nın Beyşehir ilçesinde son yağışların ardından ortaya çıkan manzara görenleri şaşırttı. Su basan Kuru Ova’da Meke Gölü’nü andıran görüntüler oluştu.

İlçeye bağlı Kurucuova Mahallesi sınırlarında yer alan ve tarım arazileriyle bilinen Kuru Ova, yağmur ve eriyen kar sularının etkisiyle göle dönüştü. Anamas Dağı'ndan gelen kar sularıyla birlikte ovayı kaplayan su, havadan görüntülendiğinde ise dikkat çekici bir benzerliği ortaya koydu. Dron çekimlerinde oluşan şekiller, Konya'nın "nazar boncuğu" olarak bilinen Meke Gölü'nü andırdı. Beyşehirli fotoğrafçı Mustafa Öztemiz'in dronla kaydettiği görüntüler, sosyal medyada "Konya'nın yeni Meke Gölü hayırlı olsun" notuyla paylaşıldı ve kısa sürede büyük ilgi gördü. Çok sayıda kullanıcı, manzaranın Meke Gölü'ne olan benzerliğine dikkat çekti.





"Yukarıdan Meke Gölü'ne benzediğini fark ettik"



Bölgeye defalarca gittiğini belirten Öztemiz, Kuru Ova'nın sular altında kaldığına ilk kez tanıklık ettiğini ifade etti. Bu yılın bereketli yağış sezonunun etkisine dikkat çeken Öztemiz, "Dronla yukarıdan baktığımızda Meke Gölü'ne benzediğini fark ettik. Hem Beyşehir için güzel bir hatıra oldu hem de doğanın farklı bir yüzünü görmüş olduk" dedi. Tarım alanlarının bulunduğu Kuru Ova'yı suların bastığını görünce havadan görüntü almak istediklerini anlatan Öztemiz, "45 yaşındayım, defalarca bu bölgeye gittim. Su bastığını hiç görmemiştim. Ama bu yıl bereketli bir yağış sezonu geçiriyoruz, ovayı su basmış. Dronla çekimlerini yaptık. Yukarıdan da gözüktüğü zaman Meke Gölü'ne benzediğini fark ettik. Güzel görseller oluştuğunu düşünüyorum hem Beyşehir için güzel bir hatıra bırakıyoruz hem de kendimiz buraları görmüş oluyoruz" dedi.







Öztemiz, görüntüleri paylaştıktan sonra çok ilgi gördüğünü, yerini ve neresi olduğunu soranlar olduğunu belirterek, "Tarif ediyoruz, gitmek isteyenler gidiyor. Görüntü olarak Meke Gölü'ne benzediğini söylüyorlar. Burada devamlı su olmuyor. Adı üstünde de Kuru Ova. Burada ekili araziler de var, arazileri de su basmış durumda" diye konuştu.

Kaynak: İHA