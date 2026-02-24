Kaçak kazıda kaya parçası koptu: Hasar gören bina çökme noktasına geldi!

Denizli’de kazı esnasında kopan kaya parçası ve ardından gerçekleşen toprak kayması nedeniyle çevredeki binalarda zarar oluştu. Binaya hasar veren kazının kaçak olduğu ve diğer parsellerin sınırına girdiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Merkezefendi ilçesine bağlı Gültepe mahallesindeki boş bir arazide yapılan inşaat kazısı sıasında büyük bir kaya parçası koptu. Kayanın kopmasının ardından zeminde toprak kayması da yaşandı. Kopan kaya parçası arsanın yanında bulunan binaya hasar verirken, binanın istinat duvarını da yıktı. Kazı yapılan alanın üst kısmında bulunan binanın temelinde toprak kayması sonucu boşluk oluştu.

KAZI ÇALIŞMALARI DURDURULDU



Bina sakinleri olayın ardından binayı boşaltırken, çevrede güvenlik önlemleri alındı. İnşaattaki kazı çalışmaları durduruldu ve yapılan incelemeler sonucunda yapılan kazı çalışması için belediyeden izin alınmadığı ve yapılan kazı alanında gerekli önlemlerin alınmadığı ortaya çıktı. Merkezefendi Belediyesi ekipleri ise kaçak kazı hakkına tutanak tuttu.







"İZİNSİZ KAZI YAPILDI"



Olayın ardından inşaatının temeli boşlukta kalan bina sahibi Erdal Varol, bir yandan inşaatının devam ettiğini, diğer yandan ise evine yerleştiği zamanda olayın yaşandığını ifade etti. Olayın öncesinde kepçe operatörünü uyardığını dile getiren Erdal Varol, yan parsellerinde izinsiz kazı yapıldığını ve başka parsellerin sınırlarına girdiklerini belirtti. Kendi parseline girdikleri an ikaz etmelerine rağmen kazıya devam ettiklerini anlatan Varol, altından toprağı kayan binanın yıkılıp yıkılmayacağı konusunda ise endişeli.

Bina sahibi ve çevre sakinleri, mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

Toprak kayması ve kaya kopmasının yaşandığı anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

