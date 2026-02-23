Konya’da mehter gösterisinde ilginç anlar! Gülmemek için kendilerini zor tuttular

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan Kalehan Ecdat Parkı'nde gerçekleştirilen mehter gösterisi, izleyenlere hem coşkulu hem de eğlenceli anlar yaşattı. Gösteriyi en ön sıradan ve oldukça yakından takip eden bir vatandaş, mehter takımının içine kadar girince ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Mehter marşları eşliğinde ilerleyen gösteri sırasında fotoğraf çekmeye çalışan amca, zaman zaman ekip üyelerine fazlasıyla yaklaştı. Bu durum, özellikle davul ve zurna çalan mehteranların dikkatini dağıttı.
MEHTER TAKIMININ DENGESİ BOZULDU
Gösteriyi izlerken aynı zamanda mehter takımının videosunu cep telefonuyla onlara çok yakın açıdan çekti.
GÜLMEMEK İÇİN KENDİLERİNİ ZOR TUTTULAR
Takım üyeleri, profesyonelliklerini korumaya çalışsa da yüz ifadelerine yansıyan tebessüm dikkatlerden kaçmadı. Gülmemek için kendilerini zor tuttukları görülen mehteranlar, gösteriyi aksatmadan tamamladı.
İZLEYENLERDEN YOĞUN İLGİ
Etrafta toplanan vatandaşlar yaşanan anları cep telefonlarıyla kaydederken, ortaya hem şaşırtan hem de gülümseten görüntüler çıktı. Mehter gösterisi, yaşanan bu renkli anlarla birlikte izleyicilerin hafızasında yer etti.
İŞTE O ANLAR;
(Meltem Aslan)