KONYA Haberleri

Karatay protokolü ve muhtarlar iftar programında bir araya geldi

- Güncelleme Tarihi:

Karatay protokolü ve muhtarlar iftar programında bir araya geldi
Karatay Belediyesi tarafından Karatay Kültür Merkezi’nde düzenlenen iftar programında Karatay ilçe protokolü ile mahalle muhtarları bir araya geldi.

Programa; Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, Karatay ilçe müdürleri ve 63 mahalle muhtarı katıldı.

KILCA: GÜÇLÜ BİR İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDEYİZ

Programda konuşan Başkan Hasan Kılca, Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ayı olduğunu belirterek, ilçeye hizmet noktasında muhtarlar ve ilçe müdürleriyle güçlü bir iş birliği içerisinde çalıştıklarını ifade etti.

Karatay'da birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiklerini vurgulayan Kılca, şu ifadeleri kullandı: "Şehrimize ve ilçemize omuz omuza hizmet ediyoruz. Muhtarlarımız mahallelerimizde önemli bir sorumluluk üstleniyor. Sayın Kaymakamımızın öncülüğünde ise ilçe müdürlerimizle birlikte vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için gayret gösteriyoruz. Karatay'ımızda birlik, beraberlik ve uyum var. Bu uyumda hepinizin emeği ve alın teri bulunuyor.”

Programa katılan Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan'a, muhtarlara ve ilçe müdürlerine teşekkür eden Başkan Kılca, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

AYHAN: RAMAZAN, BİRLİK VE KARDEŞLİK AYI

Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan ise Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik iklimini güçlendirdiğini belirterek organizasyondan dolayı Başkan Hasan Kılca'ya ve emeği geçenlere teşekkür etti.

İftar programı yapılan dua ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

