GÜNCEL Haberleri

Feci kaza! Traktör ikiye bölündü: 1’i ağır 6 yaralı

Feci kaza! Traktör ikiye bölündü: 1'i ağır 6 yaralı
Adana’nın Ceyhan ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

Selçuk T. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Yumurtalık yolunun otoyol köprüsü civarında Bekir T. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

