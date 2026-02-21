Feci kaza! Traktör ikiye bölündü: 1’i ağır 6 yaralı

Selçuk T. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Yumurtalık yolunun otoyol köprüsü civarında Bekir T. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA