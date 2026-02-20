GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,90
EURO
51,76
STERLİN
59,28
GRAM
7.447,24
ÇEYREK
12.285,38
YARIM ALTIN
24.488,85
CUMHURİYET ALTINI
48.769,23
GÜNCEL Haberleri

Yasa dışı bahis operasyonunda 17 zanlı tutuklandı

Yasa dışı bahis operasyonunda 17 zanlı tutuklandı
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde ticareti eylemine iştirak eden şüphelilere yönelik 13 Şubat 2025'te operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında elde edilen dijital materyallerde yasa dışı bahse aracılık edildiğine dair çok sayıda veri bulunduğunun tespit edilmesi üzerine yasa dışı bahis ağını ortaya koyma maksadıyla iletişimin tespiti ve kayda alınmasına dair tedbiriyle ayrı bir soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, iletişimin tespiti ve kayda alınmasına dair tedbir doğrultusunda şüphelilerin eylemlerini suç örgütü faaliyeti kapsamında gerçekleştirdiği tespit edildi.

Hesap işlem hacminin 10 milyar 322 milyon 722 bin 40 lira olduğu tespit edildi

Çalışmalarda, elektronik para aracı kuruluşları ve bankalarla yapılan yazışmalar neticesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Raporu doğrultusunda 21 şüphelinin yasa dışı bahis sitelerinden elde edilen gelirin nakline aracılık etmesinin, yasa dışı bahis ağının genişlemesi amacına hizmet ettiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında alınan MASAK raporunda şüphelilerin 2023-2025 yılları arasındaki süreçte hesap işlem hacminin 10 milyar 322 milyon 722 bin 40 lira olduğu tespit edildi.

Bu kapsamda "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahse aracılık etme" ve "mal varlığı değerlerinin aklanması" suçlarına iştiraki bulunan 21 şüpheliye yönelik 17 Şubat'ta İstanbul, Ankara, İzmir, Zonguldak, Uşak ve Erzurum'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 18 zanlı yakalandı.

Soruşturma kapsamında, şüphelilere ait piyasa değeri 75 milyon lira olan mal varlığı ile kripto varlık ve banka hesaplarına el konulurken, operasyonda yasa dışı bahis sisteminin kurulu olduğu ana materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıktaki ifadeleri sonrası sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 17'sinin tutuklanmasına, birinin ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER