GÜNCEL Haberleri

Konya’da kaybolan 74 yaşındaki Mevlüt Aybattı’dan 9 gündür haber alınamıyor

Cumali Özer
Muhabir
Konya’da kaybolan 74 yaşındaki Mevlüt Aybattı’dan 9 gündür haber alınamıyor

Konya'nın Hadim ilçesine bağlı Dedemli Mahallesi'nde ikamet eden 74 yaşındaki Alzheimer hastası Mevlüt Aybattı'dan 9 gündür haber alınamıyor. 11 Şubat 2026 tarihinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Aybattı için başlatılan arama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

GENİŞ ÇAPLI ARAMA SEFERBERLİĞİ SÜRÜYOR

Kayıp ihbarının ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara komando birliği, jandarma ekipleri ve çok sayıda arama kurtarma personeli katılıyor. Kırsal alanlar, ormanlık bölgeler ve mahalle çevresinde detaylı taramalar gerçekleştiriliyor.

Arama faaliyetleri, İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülürken; Konya, Niğde ve Isparta AFAD drone ekipleri, Jandarma Komutanlığı, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Ekibi ile Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama ve Kurtarma Ekibi sahada aktif görev yapıyor. Bölge halkı da çalışmalara destek veriyor.

HAVADAN, KARADAN VE SUDAN ARAMA

Ekipler arama çalışmalarında teknolojik imkânlardan da yararlanıyor. Yapay zekâ destekli dronlarla havadan geniş alanlar taranırken, termal kameralar ve gelişmiş görüntüleme sistemleriyle olası iz ve bulgular titizlikle değerlendiriliyor.

Karadan yürütülen aramalara ek olarak, su altı ekipleri de dere ve göletlerde çalışmalarını sürdürüyor. Tüm birimler koordineli şekilde gece gündüz demeden faaliyetlerine devam ediyor.

KAYMAKAM DENİZ ÇALIŞMALARI YERİNDE TAKİP ETTİ

Ali Emre Deniz, 18 Şubat 2026 tarihinde arama çalışmalarının yürütüldüğü bölgede ekiplerden bilgi aldı. Çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirten yetkililer, kayıp vatandaşa ulaşmak için tüm imkânların seferber edildiğini ifade etti.

Yetkililer, Mevlüt Aybattı'yı gören ya da yerini bilen vatandaşların güvenlik birimlerine bilgi vermelerini istedi. Arama çalışmaları bölgede aralıksız devam ediyor.

(Cumali Özer)

