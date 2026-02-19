GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

İstanbul Havalimanı Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu
İstanbul Havalimanı, 9-15 Şubat’ta günlük ortalama 1437 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 9-15 Şubat'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Buna göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde, günlük ortalama 1437 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1285 uçuşla Londra Heathrow, 1203 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1167 uçuşla Madrid havalimanları takip etti.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ise günlük 741 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 10. havalimanı oldu.

Kaynak: AA

