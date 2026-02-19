Emekli polis, tartıştığı eski meclis üyesi tarafından vuruldu
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde emekli polis memuru Salim Doğan, evinin önünde tartıştığı eski belediye meclis üyesi Ö.S. tarafından tabancayla vuruldu.
Olay, saat 20.00 sıralarında Yenimahalle Mahallesi 5113 Sokak üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, emekli polis memuru Salim Doğan, evinin bulunduğu bina önünde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Darıca Belediyesi CHP eski Meclis Üyesi Ö.S.'nin silahlı saldırısına uğradı.
Şüpheli Ö.S. olay yerinden hızla uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Karnından vurulan Salim Doğan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Doğan'ın, tabancadan çıkan kurşunun karın boşluğundan girip sırtından çıktığı öğrenildi.
Olaydan kısa süre sonra yakalanan Ö.S. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
