GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,88
EURO
51,63
STERLİN
59,09
GRAM
7.370,05
ÇEYREK
12.157,90
YARIM ALTIN
24.234,74
CUMHURİYET ALTINI
48.263,16
DÜNYA Haberleri

İngiltere’den sosyal medyada yeni yasa değişikliği planı

İngiltere’den sosyal medyada yeni yasa değişikliği planı
İngiltere hükümeti, kadınların ve kız çocuklarının korunması amacıyla teknoloji platformlarının, kişinin rızası olmadan paylaşılan “mahrem“ görüntüleri 48 saat içinde kaldırmasını zorunlu hale getirecek yasa değişikliği planını açıkladı.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, kadın ve kız çocuklarının korunması amacıyla planlanan yeni yasa değişikliğine uymayan platformların, şirket gelirlerinin yüzde 10'una kadar idari para cezası veya ülkedeki hizmetlerinin engellenmesi yaptırımıyla karşılaşabileceği bildirildi.

Açıklamada, planlanan değişiklik kapsamında teknoloji şirketlerinin, kişinin rızası olmadan paylaşılan mahrem görüntüleri kaldırma talebinin ardından 48 saat içinde silmekle yükümlü olacağı belirtildi.

Hükümetin mağdurların kaldırılmasını istediği görüntü hakkında yalnızca bir kez bildirimde bulunmalarını sağlamak istediği aktarılan açıklamada, "Bu, bir görüntü bildirildiğinde, birden fazla platformdan tek seferde kaldırılacağı ve bundan sonra her yeni yüklemede otomatik olarak silineceği anlamına gelir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İngiltere'de dijital yayınları, radyo, televizyon ve basılı yayınları denetleyen İletişim Ofisinin (Ofcom) kişinin rızası olmadan paylaşılan "mahrem" görüntülerin, çocuklara yönelik cinsel istismar ve terörizm içerikli görüntülerle aynı ciddiyetle ele alınması ve yeniden yayınlanmaya çalışıldığında otomatik olarak kaldırılması için planları değerlendirdiği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, internet sağlayıcılarına bu tür görüntüleri barındıran sitelere erişimi nasıl engellemeleri gerektiği konusunda yardımcı olacak kılavuz yayınlanacağı belirtildi.

Son yıllarda mahrem görüntülerin tehdit, korkutma ve üzüntü vermek için kullanıldığı ve bunun "endişe verici" olduğu vurgulanan açıklamada, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın mağdurların "bir görüntü kaldırılsa bile başka yerde tekrar yayınlanacağı korkusunu" sona erdirmede kararlı olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Starmer, çevrim içi dünyanın "21. yüzyılda kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddete karşı verilen mücadelenin ön cephesi" olduğunu kaydederek, "Bu nedenle hükümetim, sohbet robotlarına ve çıplaklaştırma araçlarına karşı acil önlem alıyor." ifadesini kullandı.

İngiltere Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Liz Kendall da internetin kadın ve kız çocukları için kendilerini güvende hissedebileceği yer olması gerektiğine işaret ederek, "Hiçbir kadın, bir fotoğrafın kaldırılması için günlerce platform platform beklemek zorunda kalmamalı." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER