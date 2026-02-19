Beyaz Saray: 5 milyar dolarlık bütçe Gazze’nin yeniden inşasında kullanılacak
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, “Gazze Barış Kurulu üyesi ülkelerin vadettiği 5 milyar dolarlık bütçe, bölgenin yeniden inşası için kullanılacak“ dedi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında bugün Washington'da gerçekleştirilecek Gazze Barış Kurulu üyesi ülkelerin toplantısına ilişkin değerlendirmede bulundu. Leavitt, Trump'ın açılış konuşmasının ardından toplantıya katılacak ülke temsilcilerinin konuşmalarını yapacağını belirterek, 20'den fazla ülkenin toplantıya katılacağını bildirdi.
Katılımcı ülkeleri ve hangi ülkenin Gazze için ne kadar bağış yapacağını kamuoyu ile paylaşacaklarını söyleyen Leavitt, "Burada, Gazze'nin yeniden inşası için 5 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsettiğimizi belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.
Leavitt, bütçenin ne şekilde kullanılacağıyla ilgili ise "Barış Kurulu karar verecek, Başkan Trump, başkanlık ediyor fakat tüm üye tarafların da fonlama konusunda oy hakkına sahip olacağına inanıyorum. Üye ülkelerle birlikte kararlar alacak olan teknokratik bir katman bulunuyor. Öncelikle Gazze'de güvenliğin sağlanması konusunda adımların atılması gerekiyor ve bunun için Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) bölgede göreve başlaması önemli” diye konuştu.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”