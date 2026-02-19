GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Mersin’in hangi adda bir ilçesi vardır?

Güncelleme Tarihi:

Mersin’in hangi adda bir ilçesi vardır?

Mersin, hem geniş kıyı şeridi hem de heybetli dağların eteğine kurulu yapısıyla Türkiye'nin en karakteristik şehirlerinden biridir. Şehrin ilçeleri de genellikle bu coğrafi özelliklere göre isimlendirilmiştir.

Mersin'in hangi adda bir ilçesi vardır?

Mersin'in toplam 13 ilçesinden biri olan Toroslar, adını şehri kuzeyden boydan boya kuşatan Toros Dağları'ndan almaktadır. Merkez ilçelerden biri olan Toroslar; hem geniş yaylalarıyla hem de şehrin yüksek kesimlerine yayılan yerleşimiyle bilinir. Seçeneklerdeki Alpler (Avrupa) ve Karpatlar (Orta-Doğu Avrupa) ise yurt dışındaki sıradağ sistemleridir.

Cevap: Toroslar

Kaynak: Haber Merkezi

