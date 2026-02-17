GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da büyük gün! 15 bin 200 konut sahibini buluyor

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da büyük gün! 15 bin 200 konut sahibini buluyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nin 500 bin sosyal konut kampanyası kapsamında Konya'da inşa edilecek 15 bin 200 konut için kura heyecanı doruğa ulaştı. Hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi bugün gerçekleştirilecek.

MURAT KURUM KONYA'YA GELİYOR

Programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katılacak. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre kura çekimi, 17 Şubat 2026 Salı (BUGÜN) günü saat 11.30'da Selçuklu Belediyesi Kongre Merkezi'nde yapılacak.

KURA ÇEKİMİ BUGÜN GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Konya'daki projelere başvuru yapan ve gerekli şartları sağlayarak kuraya katılma hakkı elde eden adaylar, bugün yapılacak çekilişte asil hak sahibi olabilmek için yarışacak. Kura işlemi, TOKİ'nin resmi internet sitesinde ilan edilen sıra numarasına göre gerçekleştirilecek.

15 BİN 200 KONUT İÇİN YOĞUN BAŞVURU

Konya genelinde hayata geçirilecek 15 bin 200 sosyal konut için yoğun başvuru yapıldı. Kuraya katılmaya hak kazanan isimlerin listesi daha önce kamuoyuyla paylaşılırken, listede yer alan vatandaşlar şimdi sonuçları bekliyor.

KURA CANLI YAYINLANACAK

Şeffaflık ilkesi doğrultusunda kura çekimi YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Böylece başvuru sahipleri ve kamuoyu süreci anlık olarak takip edebilecek.

SONUÇLAR RESMİ KANALLARDAN AÇIKLANACAK

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından konut sahibi olmaya hak kazanan asil ve yedek adayların isimleri resmi kanallar aracılığıyla ilan edilecek. Hak sahipleri, bundan sonraki sözleşme ve teslim sürecine ilişkin bilgilere yine resmi duyurular üzerinden ulaşabilecek.

TOKİ KONYA KURA LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

(Meltem Aslan)

