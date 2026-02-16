Başkan Altay KONTV’ de gündeme dair değerlendirmelerde bulundu

Başkan Uğur İbrahim Altay, KONTV ortak yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Altay, programa 2025 yılı yapılan faaliyetler üzerine ifadelerde bulundu. Başkan Altay, Stadyum–Şehir Hastanesi 2. Etap Tramvay Hattı kapsamında Otogar Kavşağı'nın temelinin atıldığını, Velespit Müzesi'nin açıldığını ve Konya'nın 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti unvanını resmen kazandığını söyledi. Yarın ise 500 bin konut projesinin Konya etabı ile Yeni Sanayi Sitesi 1. etap kura çekiminin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla yapılacağını açıkladı.

Altay, Konya'nın güçlü bisiklet altyapısı sayesinde ACES tarafından verilen "2026 Avrupa Bisiklet Başkenti” unvanını elde ettiğini belirterek yıl boyunca uluslararası bisiklet etkinlikleri düzenleneceğini ifade etti. Açılışı yapılan Velespit Müzesi'nin de şehrin bisiklet kültürüne önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

SOSYAL DESTEKLER

Sosyal destek projelerine de değinen Altay, 2025 yılında Sosyal Kart uygulamasıyla 496 milyon lira destek sağlandığını, öğrenciler için 2018-2025 döneminde toplam 465 milyon lirayı aşan katkı verildiğini açıkladı. 2026'da ise üniversite öğrencilerine 300 milyon lira destek, yeni evlenen çiftlere 30 bin lira nakdi yardım ve 3 yıl boyunca aylık 5 bin lira kira desteği verileceğini duyurdu. Ayrıca yeni doğan bebek sahibi ailelere aylık destek, askerlik süresince gençlere maddi katkı, hafızlık öğrencilerine aylık burs, Soğuk Yemek Desteği'nin 31 ilçeye yaygınlaştırılmasını planlandığını da ifade etti.

ULAŞIM ÇALIŞMALARI

Uğur İbrahim Altay, Konya'da raylı sistem yatırımlarının öncelikli projeler arasında yer aldığını belirterek mevcut 26,7 kilometrelik hattı yeni projelerle 116 kilometreye çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. TCDD iş birliğiyle yürütülen 23 kilometrelik KONYARAY Banliyö Hattı'nda fiziki gerçekleşmenin yüzde 80'e ulaştığını, hattın 2027'de hizmete alınmasının planlandığını söyledi. Adliye-Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvay Hattı'nın iki etap halinde sürdüğünü, Otogar ve TÜMOSAN köprülü kavşaklarının temelinin atıldığını ifade etti. Metro, Barış Caddesi ve Fetih Caddesi tramvay projelerinin de planlama aşamasında olduğunu kaydetti.

Gençlere yönelik projelere büyük önem verdiklerini vurgulayan Altay, KAPSÜL Teknoloji Platformu, Bilgehaneler, Lise Medeniyet Akademileri ve Genç KOMEK gibi çalışmalarla yüz binlerce öğrenciye ulaştıklarını söyledi. 2025 yılında düzenlenen eğitim, kültür ve spor faaliyetleriyle 625 binden fazla öğrenciye hizmet verildiğini belirtti.

Akıllı şehircilik alanında ise Konya'da 16 başlıkta 222 projenin hayata geçirildiğini ifade eden Altay, "2030 Konya Akıllı Şehir Stratejisi” doğrultusunda yapay zekâ destekli akıllı kavşaklar, dijital ikiz uygulaması ve veri temelli şehir yönetimi projelerinin sürdüğünü dile getirdi.

Tarımsal desteklere de değinen Altay, 2025'te çiftçilere 24,5 milyon liralık destek sağlandığını, KOP kapsamında sulama yatırımlarının sürdüğünü ve 2018'den bu yana tarımsal kalkınmaya 965 milyon lirayı aşan katkı sunulduğunu açıkladı. 28 ilçeye yapılan yatırımların ise toplamda 50,3 milyar liraya ulaştığını belirtti.

BARAJ DOLULUK ORANLARI VE SU İHTİYACI

Uğur İbrahim Altay, baraj doluluk oranlarının düşük seviyelerde seyrettiğini belirterek Apa Barajı'nda yüzde 13, Bağbaşı Barajı'nda ise yüzde 11 doluluk bulunduğunu açıkladı. Kuraklık riskine karşı kesintisiz içme suyu temini için çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı.

Altay, artan su ihtiyacını karşılamak amacıyla şehir genelinde 179 yeni içme suyu kuyusu açıldığını, 820 kilometrelik şebeke hattıyla 234 mahalleye kesintisiz su ulaştırıldığını ve yaklaşık 250 bin vatandaşa doğrudan hizmet sağlandığını söyledi. Altyapı iyileştirmeleri sayesinde su kayıp-kaçak oranının yüzde 32,5'ten yüzde 19,8'e düşürüldüğünü, bu süreçte 25 milyon metreküp su tasarrufu elde edildiğini ifade etti.

KOP kapsamında uzun vadede 440 milyon metreküp su temini hedeflendiğini belirten Altay, modern arıtma tesisleriyle günlük yaklaşık 500 bin metreküp arıtma kapasitesine ulaşıldığını kaydetti. 2025'te 5 yeni tesisle toplam atıksu arıtma tesisi sayısının 49'a çıktığını, yıllık 100 milyon metreküp atıksuyun geri kazanıldığını dile getirdi.

İkinci kademe atıksu arıtma projesiyle kapasitenin 400 bin metreküpe çıkarılacağını ve arıtılmış suyun tarımsal sulamada kullanılacağını söyleyen Altay, Mor Şebeke uygulamasıyla milyonlarca metreküp suyun yeniden kullanıldığını, Beyşehir, Meke ve Tuz göllerini korumaya yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirtti.

EMEKLİLERE UMRE MÜJDESİ

Başkan Altay, belediye olarak yaş almış vatandaşların manevi ihtiyaçlarını desteklemeyi önemsediklerini belirtti. Gelir düzeyi nedeniyle umreye gitme imkânı bulamayan büyükler için fırsat eşitliği sağlamak istediklerini ifade eden Altay, projenin sosyal belediyecilik anlayışının bir yansıması olduğunu vurguladı. Altay, şartları taşıyan başvuru sahipleri arasından kura ile belirlenecek isimlerin belediye tarafından umreye gönderileceğini ve proje üzerinde çalışıldığını açıkladı.

RAMAZAN AYINDA NETLEŞECEK

Başkan Altay, detaylı bilgilendirmenin Ramazan ayında kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti. Ramazan ayına ilişkin mesaj da veren Altay, ihtiyaç sahipleri ve öğrenciler için sosyal desteklerin süreceğini ifade ederek tüm vatandaşların Ramazan-ı Şerif'ini tebrik etti.

KONYA'DA TOKİ KONUTLARI NEREYE YAPILACAK?

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da hayata geçirilmesi planlanan TOKİ konutlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Altay, yeni konut projeleri için Karatay ilçesine bağlı Zivecik bölgesi ile Selçuklu ilçesindeki Pınarbaşı bölgesinin düşünüldüğünü ifade etti.

Projelerin detaylarının ve uygulama takviminin ilerleyen süreçte netleşeceğini ifade eden Altay, Konya'da konut üretimine yönelik çalışmaların ilgili kurumlarla koordineli şekilde yürütüldüğünü söyledi.

TRAFİK DÜZENLEMESİYLE DAHA GÜVENLİ YOL PLANI

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehirde trafik düzenlemeleri ile ilgili de önemli bir açıklama yaptı. Başkan Altay, Beşyol'dan gelen yolun taş binaya bağlanarak araç trafiğine kapatılacağını duyurdu. Trafik düzenlemeleri ile hem yaya güvenliği hem de araç trafiğinin akışı daha kontrollü hale getirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi