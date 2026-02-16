Konya - Isparta yolunda otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde D-330 kara yolu üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Yalvaç istikametinden Isparta yönüne seyir halinde olan H.H.İ. idaresindeki 32 ACP 696 plakalı otomobil, Gelendost Madenli köyü ile Bağıllı köyü arasında yapımı devam eden çift şeritli yolun tek şeride düştüğü Bağıllı köyü Güdül mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Kazada sürücü H.H.İ. ve araçta yolcu olarak bulunan ile eşi A.İ., kızı A.Ç., oğlu A.İ. ve damadı R.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla önce Gelendost Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu değerlendirilen yaralılardan H.H.İ. ve eşi A.İ. Isparta Şehir Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazada tamamen kullanılamaz hale gelen otomobil, Yalvaç'tan getirilen vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
