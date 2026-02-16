GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Cinsel içerikli paylaşımlardan kazanılan parayı akladıkları belirlenen 17 şüpheli adliyede

- Güncelleme Tarihi:

- Güncelleme Tarihi:

Cinsel içerikli paylaşımlardan kazanılan parayı akladıkları belirlenen 17 şüpheli adliyede
Türkiye’de yasaklı olan cinsel içerikli bir sitede ve sosyal medya platformlarında “müstehcenlik“ suçundan elde ettikleri gelirleri, yatırım araçları üzerinden akladıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 zanlı adliyeye sevk edildi.

Türkiye'de yasaklı olan cinsel içerikli bir sitede ve sosyal medya platformlarında "müstehcenlik" suçundan elde ettikleri gelirleri, yatırım araçları üzerinden akladıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 zanlının adliyedeki işlemleri devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezli 7 ilde 13 Şubat'ta düzenledikleri operasyonda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 17 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

ÜCRET KARŞILIĞI MÜSTEHCEN FOTOĞRAF, VİDEO

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye'de yasaklı olan ve cinsel içerikli paylaşımların yapıldığı platform ile bu platforma yönelik özendirici paylaşımların yapıldığı diğer sosyal medya platformlarında ücret karşılığı müstehcen fotoğraf ve videoların paylaşıldığı tespit edilmiş, daha önce kapatılan platforma VPN aracılığıyla giriş yapıldığı belirlenmişti.

Şüphelilerin yasaklı siteye girişlerin özendirilmesi amacıyla herkese açık sosyal medya platformlarındaki sayfalardan cinsel içerikli paylaşımlar yaptığı, bu paylaşımlardan elde ettikleri gelirlerle taşınır-taşınmaz araç, bitcoin, altın ya da banka üzerinden vadeli hesap açarak yatırım yaptıkları tespit edilmişti.

MAL VARLIKLARININ DEĞERİ 300 MİLYON LİRA

"Müstehcenlik" suçundan elde edilen suç gelirlerinin yatırım araçları üzerinden değerlendirilip suçtan elde edilen gelirin aklandığı yönünde kuvvetli emareler bulunurken, şüphelilere ait 2 şirket, 10 taşınmaz, 14 araç olmak üzere taşınır taşınmaz mal varlıklarının total değerinin yaklaşık 257 milyon 234 bin 570 lira, şirketlerin sermaye piyasası değerlerinin yaklaşık 500 bin lira, toplamda şirketlerin sermaye piyasası ve taşınır taşınmaz mal varlıklarının total değerinin ise 300 milyon lira olduğu değerlendirilmişti.

25 ŞÜPHELİDEN 17'Sİ YAKALANMIŞTI

Tespitlerin ardından İstanbul merkezli Adana, Ankara, Antalya, Samsun, Balıkesir'in Edremit ilçesi ve Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde belirlenen adreslere 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 17'si yakalanmıştı.

Kaynak: AA

