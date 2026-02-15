Konya’da 16 Şubat Pazartesi günü bu yollar kapalı olacak!

Konya Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 16 Şubat Pazartesi günü düzenlenecek Avrupa Bisiklet Başkenti Açılış Programı nedeniyle şehirde bazı cadde ve sokaklarda geçici yol kapamaları uygulanacağını duyurdu.
Açıklamaya göre, yol kapamaları 16 Şubat Pazartesi günü 15:00 – 16:15 saatleri arasında uygulanacak.
Kapanacak güzergâhlar şu şekilde sıralandı:
Atatürk Caddesi, Tahirpaşa Sokak, Fevzi Çakmak Sokak, Ahmet Küçükarmagan Sokak, Ressam Sami Sokak, Başaralı Caddesi, Aslanlı Kışla Caddesi, Müze Alanı Caddesi, Mevlana Caddesi, Alaaddin Bulvarı, Şehit Nazım Bey Caddesi, Cevizaltı Caddesi, Esarizade Sokak, Naci Fikret Sokak, Aziziye Caddesi, İstanbul Caddesi, Şeyh Ziya Sokak, Hatuniye Sokak, Mazhar Babalık Sokak, Emirpervane Sokak, Tevfikiye Caddesi, Abdülezlpaşa Caddesi, Çinili Sokak,Tacülvezir Sokak
AKOM yetkilileri, sürücülerin belirtilen saatlerde bu güzergâhlardan uzak durmaları ve alternatif yolları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu. Programın sorunsuz ve güvenli şekilde gerçekleşmesi için vatandaşların kurallara uyması önemle rica edildi.
