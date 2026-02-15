Konya İnşaat Mühendisleri Odası’nın yeni başkanı belli oldu!
İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi’nin 19. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi'nde genel kurul heyecanı yaşandı. 2 gün süren genel kurulda 15 Şubat Pazar günü (Bugün) odaya kayıtlı 4 bin 950 üye sandığa gitti. 3 listenin yarıştığı genel kurulda şube, 19. dönem başkanını seçmiş oldu.
1127 oyla yeni başkan seçildi!
Üç listenin yarıştığı seçimde geçerli oyların 1127'sini alan Erdem Naltekin, İMO Konya Şubesi'nin yeni başkanı seçildi.
Diğer adaylar Süleyman Kamil Akın 646 oy alırken, Havva Özay ise 248 oy aldı.
