GÜNCEL Haberleri

İşçi minibüsü direğe çarptı: 15 yaralı

Güncelleme Tarihi:

İşçi minibüsü direğe çarptı: 15 yaralı
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde işçi minibüsünün direğe çarpması sonucu 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Müslüm Aslan yönetimindeki işçi minibüsü, Meydan Mahallesi yakınlarında direğe çarptı.

Sürücü Aslan ile minibüste bulunan 14 kişi yaralandı.

Çevredekiler ve itfaiye ekiplerinin de yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

