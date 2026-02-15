Gözümüzün ışığa ve renklere olan duyarlılığı, ortamdaki ışık miktarına göre değişim gösteren biyolojik bir süreçtir. Aydınlık ortamda renkleri ayırt etmemizi sağlayan "koniler" aktifken, ışık azaldığında yerini sadece siyah-beyaz ve gri tonları algılayabilen "çubuk" hücrelerine bırakır.

Düşük ışıkta görmeyi ilk kaybettiğimiz renk hangisidir?

Işık seviyesi düştüğünde görme yetisini ilk kaybeden renk Kırmızı'dır. Bu durum, bilim literatüründe Purkinje Etkisi olarak adlandırılır. İnsan gözü, düşük ışık koşullarında spektrumun kısa dalga boylu uçlarına (mavi ve yeşil) karşı daha duyarlı hale gelirken, uzun dalga boylu olan kırmızıya olan duyarlılığını hızla kaybeder. Bu yüzden akşam karanlığı çökerken kırmızı çiçekler veya nesneler siyaha yakın, çok koyu bir tonda görünürken; mavi ve yeşil nesneler bir süre daha parlaklığını korur.

Cevap: Kırmızı

