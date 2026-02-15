GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
5 Türk lirasının arkasında kimin resmi vardır? Beyaz'la Joker 500 bin tl'lik soru

5 Türk lirasının arkasında kimin resmi vardır? Beyaz’la Joker 500 bin tl’lik soru

Türk lirasının en küçük banknotu olan 5 TL, tasarımıyla bilim tarihimize ışık tutan önemli bir ismi üzerinde taşımaktadır. 2009 yılında tedavüle giren E9 emisyon grubu banknotlarla birlikte, bu paranın arka yüzünde dünyaca ünlü bir bilim insanımıza yer verilmiştir.

5 Türk lirasının arkasında kimin resmi vardır?

5 Türk lirasının arka yüzünde, Türk bilim tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Ordinaryüs Profesör Doktor Aydın Sayılı'nın resmi bulunmaktadır. Bilim tarihi alanında dünyada verilen ilk doktora derecesinin sahibi olan Sayılı, özellikle astronomi ve matematik tarihindeki çalışmalarıyla tanınır. Paranın üzerinde Aydın Sayılı'nın portresine ek olarak; güneş sistemi, atom simgesi, DNA sarmalı ve eski el yazmalarını simgeleyen figürler de yer alarak onun bilimsel mirası vurgulanmıştır.

Cevap: Aydın Sayılı

Kaynak: Haber Merkezi

