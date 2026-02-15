Hangisi Haliç kıyılarını birbirine bağlayan köprülerden biri değildir?
İstanbul'un "Altın Boynuz"u olarak bilinen Haliç, şehri tarihi yarımada ve Beyoğlu bölgesi olarak ikiye ayıran stratejik bir iç su yoludur. Haliç üzerindeki köprüler, İstanbul'un ulaşım ağının en eski ve en yoğun damarlarını oluşturur.
Hangisi, Haliç kıyılarını birbirine bağlayan köprülerden biri değildir?
Verilen seçenekler arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Haliç kıyılarını değil, İstanbul Boğazı'nın iki yakasını (Asya ve Avrupa) birbirine bağlayan bir asma köprüdür.
Haliç üzerindeki köprüler ise şunlardır:
Galata Köprüsü: Eminönü ile Karaköy'ü birbirine bağlar.
Atatürk Köprüsü (Unkapanı): Azapkapı ile Unkapanı arasındadır.
Haliç Köprüsü: Ayvansaray ile Halıcıoğlu'nu birbirine bağlar (E-5 karayolu buradan geçer).
Haliç Metro Köprüsü: Şişhane ile Haliç istasyonları arasındadır.
