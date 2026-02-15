Dolandırıcılık yapan 22 şüphelinin tutuklandığı operasyonun detayları
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 22 şüphelinin tutuklandığı operasyona ilişkin detaylar ortaya çıktı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp yasa dışı yollarla bilgilerini ele geçirdikleri yaşlı vatandaşları dolandıran çeteye yönelik operasyon düzenledi.
Ankara'da yaşayan 11 vatandaşı arayıp kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, vatandaşlara, "Adınız terör örgütüne karıştı, FETÖ kimlik bilgilerinizi kullanarak para topluyor, biz bu şahıslara operasyon yapacağız. Bu sebeple evinizde bulunan ziynet eşyası ve paraları kapıya gelen görevliye verin, inceleme sonrasında size geri vereceğiz. Hesabımıza attığınız paralar sizin teminatınız olacak." dedi.
Bu şekilde aradıkları kişileri ikna eden şüpheliler, vatandaşların 87 milyon lira değerindeki ziynet eşyası, döviz ve parasını aldı.
Ayrıca şüphelilerin, vatandaşların adresinden ziynet eşyalarını almaya gittiklerinde tanınmamak için maske ve kapüşon taktığı öğrenildi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu 11 ilde operasyon düzenlemiş, operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheli 13 Şubat'ta tutuklanmıştı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”