Konyaspor taraftarına taşlı saldırı!

Tümosan Konyaspor taraftarlarını taşıyan 3 otobüs, Alanya deplasmanı dönüşünde taşlı saldırıya uğradı.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, kısa süreli bekleyişin ardından taraftarlar güvenlik önlemleri eşliğinde Konya'ya doğru yola çıktı.

ALANYASPOR'DAN SERT KINAMA

Alanyaspor Kulübü, yaşanan olay sonrası resmi bir açıklama yaparak saldırıyı sert bir dille kınadı. Açıklamada, karşılaşmanın dostane bir atmosferde başladığı ve sona erdiği vurgulanırken, saldırının 3-5 kendini bilmez kişi tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.

Kulüp, bu çirkin davranışın camialarına mal edilmemesi gerektiğini belirterek, olayın münferit olduğunun altını çizdi.

FAİLLERİN CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Alanyaspor Kulübü tarafından yapılan resmi açıklamada;

"Dostane bir ortamda başlayan, devam eden ve sona eren karşılaşmanın ardından Tümosan Konyasporlu taraftarları taşıyan otobüslere yönelik 3-5 kendini bilmez seyirci müsfeddesi tarafından yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor ve yapılan bu hareketin kulübümüze ve taraftarlarımıza mal edilmesini istemiyoruz.

Son derece centilmence bir ortamda geçen ve tamamlanan karşılaşmanın ardından yaşanan bu olayda herhangi bir yaralanmanın olmaması ise tesellimiz olmuştur.

Güvenlik güçlerinin bir an önce failleri tespit ederek en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ediyoruz.

Misafir takım seyircilerini taşıyan otobüsler, güvenlik güçlerinin gözetiminde sağ salim Konya'ya hareket etmiştir.

Yaşanan bu münferit olayın, iki kulüp arasında son yıllarda dostane bir şekilde devam eden ilişkileri zedelemesine müsaade etmeyeceğimizi önemle belirtiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

(Meltem Aslan)