GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,80
EURO
52,01
STERLİN
59,86
GRAM
7.388,56
ÇEYREK
12.241,98
YARIM ALTIN
24.370,85
CUMHURİYET ALTINI
48.297,24
KONYA Haberleri

Konyaspor taraftarına taşlı saldırı!

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konyaspor taraftarına taşlı saldırı!

Tümosan Konyaspor taraftarlarını taşıyan 3 otobüs, Alanya deplasmanı dönüşünde taşlı saldırıya uğradı.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, kısa süreli bekleyişin ardından taraftarlar güvenlik önlemleri eşliğinde Konya'ya doğru yola çıktı.

ALANYASPOR'DAN SERT KINAMA

Alanyaspor Kulübü, yaşanan olay sonrası resmi bir açıklama yaparak saldırıyı sert bir dille kınadı. Açıklamada, karşılaşmanın dostane bir atmosferde başladığı ve sona erdiği vurgulanırken, saldırının 3-5 kendini bilmez kişi tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.

Kulüp, bu çirkin davranışın camialarına mal edilmemesi gerektiğini belirterek, olayın münferit olduğunun altını çizdi.

FAİLLERİN CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Alanyaspor Kulübü tarafından yapılan resmi açıklamada; 

"Dostane bir ortamda başlayan, devam eden ve sona eren karşılaşmanın ardından Tümosan Konyasporlu taraftarları taşıyan otobüslere yönelik 3-5 kendini bilmez seyirci müsfeddesi tarafından yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor ve yapılan bu hareketin kulübümüze ve taraftarlarımıza mal edilmesini istemiyoruz.

Son derece centilmence bir ortamda geçen ve tamamlanan karşılaşmanın ardından yaşanan bu olayda herhangi bir yaralanmanın olmaması ise tesellimiz olmuştur.

Güvenlik güçlerinin bir an önce failleri tespit ederek en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ediyoruz.

Misafir takım seyircilerini taşıyan otobüsler, güvenlik güçlerinin gözetiminde sağ salim Konya'ya hareket etmiştir.

Yaşanan bu münferit olayın, iki kulüp arasında son yıllarda dostane bir şekilde devam eden ilişkileri zedelemesine müsaade etmeyeceğimizi önemle belirtiyoruz." ifadeleri kullanıldı. 

(Meltem Aslan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER