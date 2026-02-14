Konya’da bugün vefat edenler 14 Şubat 2026 Cumartesi

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
DURALİ YILMAZ
|
DURAYDA
|
ELMACI MEZARLIĞI
|
BAYRAM ŞENGÜL
|
BAŞKUYU
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
ZEYNEP EKEN
|
KONYA
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
ERDEM GÖK
|
SARIKAMIŞ
|
SARAÇOĞLU ESKİ MEZARLIĞI
|
KERİM BÜYÜKDEDE
|
KONYA
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
MAHİR GÜL
|
SELÇUKLU
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
İBRAHİM BİŞKİN
|
ALAÇAM
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
MENŞURE BAYBAĞAN
|
AKKİSE
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
MUHİTTİN ÜÇGÜL
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
SELVET YILDIZ
|
KONYA
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
MEHMET AYDEMİR
|
HORASAN
|
KAĞNICILAR MEZARLIĞI
|
MUSTAFA ALTUNTAŞ
|
DURAYDA
|
ELMACI MEZARLIĞI
|
CAFER KAYA
|
SÜRÜÇ
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
İDİRİS İNAL
|
OVAKAVAĞI
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
BEKİR BİLEN
|
KARACAVİRAN
|
ÇATALHÜYÜK MEZARLIĞI
|
SABİHA TELLİ
|
ALİBEYHÜYÜĞÜ
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
ASIM APALI
|
APA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
AHMET KIZMAZ
|
HADİM
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
MEHMET GABALAK
|
YUKARIEŞENLER
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi