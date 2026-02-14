GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 14 Şubat 2026 Cumartesi

Konya’da bugün vefat edenler 14 Şubat 2026 Cumartesi
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 14 Şubat 2026 Cumartesi günü vefat eden 19 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

DURALİ YILMAZ

DURAYDA
16-07-1945

ELMACI MEZARLIĞI

BAYRAM ŞENGÜL

BAŞKUYU
16-04-1942

ARAPLAR MEZARLIĞI

ZEYNEP EKEN

KONYA
26-10-1971

ARAPLAR MEZARLIĞI

ERDEM GÖK

SARIKAMIŞ
01-04-1984

SARAÇOĞLU ESKİ MEZARLIĞI

KERİM BÜYÜKDEDE

KONYA
10-12-1955

YAZIR MEZARLIĞI

MAHİR GÜL

SELÇUKLU
24-04-2010

YAZIR MEZARLIĞI

İBRAHİM BİŞKİN

ALAÇAM
01-05-1953

ÜÇLER MEZARLIĞI

MENŞURE BAYBAĞAN

AKKİSE
10-07-1937

ÜÇLER MEZARLIĞI

MUHİTTİN ÜÇGÜL

KONYA
16-01-1967

ÜÇLER MEZARLIĞI

SELVET YILDIZ

KONYA
10-02-1960

YAZIR MEZARLIĞI

MEHMET AYDEMİR

HORASAN
04-10-1954

KAĞNICILAR MEZARLIĞI

MUSTAFA ALTUNTAŞ

DURAYDA
11-05-1957

ELMACI MEZARLIĞI

CAFER KAYA

SÜRÜÇ
15-03-1953

HOCACİHAN MEZARLIĞI

İDİRİS İNAL

OVAKAVAĞI
18-08-1957

ÜÇLER MEZARLIĞI

BEKİR BİLEN

KARACAVİRAN
01-01-1954

ÇATALHÜYÜK MEZARLIĞI

SABİHA TELLİ

ALİBEYHÜYÜĞÜ
25-11-1936

ÜÇLER MEZARLIĞI

ASIM APALI

APA
20-05-1945

MUSALLA MEZARLIĞI

AHMET KIZMAZ

HADİM
12-05-1953

ÜÇLER MEZARLIĞI

MEHMET GABALAK

YUKARIEŞENLER
01-01-1953

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

