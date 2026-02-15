GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da fırtına 500 yıllık çınarı devirdi

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da fırtına 500 yıllık çınarı devirdi

Konya'nın Halkapınar ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgâr ve yoğun yağış, Fahri Vardar Mesire Alanı'nda hasara yol açtı. Belediye Başkanı Mehmet Vardar, yaşanan zarara ilişkin açıklamada bulundu.

FIRTINA MESİRE ALANINA ZARAR VERDİ

Karayusuflu Mahallesi'nde bulunan mesire alanı, olumsuz hava koşullarından etkilendi. Şiddetli rüzgâr nedeniyle bazı kamelyalar zarar görürken, alanda maddi hasar oluştu. Belediye ekipleri olayın hemen ardından bölgeye sevk edilerek güvenlik önlemleri aldı.

ASIRLIK ÇINAR AĞACI DA ETKİLENDİ

Başkan Mehmet Vardar, yaklaşık 450–500 yıllık çınar ağacının da fırtınanın şiddetine dayanamayarak zarar gördüğünü belirtti. Yüzyıllardır bölgeye gölge veren ve pek çok hatıraya tanıklık eden tarihi çınarın hasar almasının ilçede üzüntüye neden olduğu ifade edildi.

ONARIM ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Başkan Vardar şunları söyledi:

"Karayusuflu Mahallemizde bulunan Fahri Vardar Mesire Alanı, etkili olan aşırı rüzgar ve yoğun yağış nedeniyle maalesef zarar görmüştür.

Yaklaşık 450-500 yıllık çınar ağacımız ile birlikte bazı kamelyalarımız fırtınanın şiddetine dayanamayarak hasar almıştır. Yüzyıllardır bu topraklara gölge olan, nice hatıralara şahitlik eden çınarımızın zarar görmesi hepimizi derinden üzmüştür.

Ekiplerimiz olayın hemen ardından alanda güvenlik önlemlerini almış, hasar tespit çalışmalarına başlamıştır.  En kısa sürede gerekli onarım ve düzenlemeler yapılarak mesire alanımız yeniden hemşehrilerimizin hizmetine sunulacaktır. Doğamıza sahip çıkmaya, ilçemizin değerlerini korumaya kararlılıkla devam edeceğiz."

(Meltem Aslan)

