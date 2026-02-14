Konya’da seyir halindeki kereste yüklü kamyonda yangın çıktı!

Antalya-Konya kara yolunun Güçlüköy mevkisinde seyir halinde olan kereste yüklü bir kamyonun kasa kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Alevler kısa sürede büyüyerek kamyon kasasını tamamen sardı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.





Ekipler Olay Yerinde



​Olayın ardından yol güvenlik gerekçesiyle geçici olarak trafiğe kapatıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken, çalışmalardan dolayı kara yolunda her iki yönde uzun araç kuyrukları oluştu.







KONYASPOR TARAFTARLARI YOLDA KALDI



Yangından etkilenenler arasında, Alanyaspor maçından dönen Konyaspor taraftarları da bulunuyordu.Taraftarlar, yolun açılmasını beklemek zorunda kalarak uzun süre trafikte bekledi.



Ekiplerin yangına müdahalesi ve yolu açma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi