Çocuk sahibi çift kardeş çıktı!

19 yıldır evli olan ve bir çocuk büyüten çift, biyolojik ailelerini ararken canlı yayında kardeş olduklarını öğrendi. Şoke eden gerçek, yerel bir radyo programında ortaya çıktı.
Independent'in haberine göre, Brezilya'da 39 yaşındaki Adriana ile 37 yaşındaki Leandro'nun hayatı, biyolojik ailelerini ararken beklenmedik bir gerçekle değişti.
Yaklaşık 19 yıldır birlikte yaşayan ve bir kız çocuk büyüten çift, bebekken anneleri tarafından terk edildiklerini biliyordu.
GERÇEĞİ CANLI YAYINDA ÖĞRENDİLER
İkisi de biyolojik annelerinin adının 'Maria' olduğunu öğrenmiş, ancak bunu uzun süre sadece bir tesadüf olarak değerlendirmişti. Gerçeğe giden süreç, yerel bir radyo programında yapılan çağrıyla başladı. Canlı yayında Adriana'nın biyolojik annesine ulaşıldı.
KARDEŞ OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI
Program sırasında annenin geçmişte bir çocuk daha dünyaya getirdiği bilgisi paylaşıldı. Yapılan görüşmede söz konusu çocuğun Leandro olduğu anlaşıldı. Böylece yıllardır evli olan çiftin aynı biyolojik anneye sahip olduğu, yani kardeş oldukları ortaya çıktı.
BİRLİKTELİKLERİNİN DEVAM ETTİĞİ AÇIKLANDI
Yaşananların ardından çift, büyük bir şok yaşadıklarını ancak aralarındaki bağın sürdüğünü ifade etti. Bazı haberlerde, birlikte kalma ve aile düzenlerini devam ettirme yönünde karar aldıkları aktarıldı.
