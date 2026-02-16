GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konya’da yağışlar etkili oldu: Yıllardır kuru olan dereler akmaya başladı

Türkiye’nin en az yağış alan bölgeleri arasında yer alan Konya’nın Karapınar ilçesinde son günlerde etkili olan kar ve yağmur yağışları, ilçe genelinde sevinçle karşılandı.

Uzun süredir kuraklıkla mücadele eden Karapınar'da özellikle yüksek kesimlere yağan karın erimesiyle birlikte dere yatakları yeniden suyla buluştu.



İlçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde, Karacadağ eteklerinden gelen kar suları yıllardır kuru olan dereleri yeniden akıtmaya başladı.

Bölgede uzun zamandır bir damla su akmayan dere yataklarından yükselen su sesi, mahalle sakinlerine umut oldu.



Vatandaşlar, yağışların hem tarım arazileri hem de yer altı su kaynakları açısından büyük önem taşıdığını belirterek, bu yılki yağışların devam etmesini temenni ettiklerini ifade etti.

Kaynak: İHA

