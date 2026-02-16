Konya’da yağışlar etkili oldu: Yıllardır kuru olan dereler akmaya başladı

Uzun süredir kuraklıkla mücadele eden Karapınar'da özellikle yüksek kesimlere yağan karın erimesiyle birlikte dere yatakları yeniden suyla buluştu.
İlçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde, Karacadağ eteklerinden gelen kar suları yıllardır kuru olan dereleri yeniden akıtmaya başladı.
Bölgede uzun zamandır bir damla su akmayan dere yataklarından yükselen su sesi, mahalle sakinlerine umut oldu.
Vatandaşlar, yağışların hem tarım arazileri hem de yer altı su kaynakları açısından büyük önem taşıdığını belirterek, bu yılki yağışların devam etmesini temenni ettiklerini ifade etti.
