Konya Dağcılık İl Temsilciliğinin Üçüncü İstişare Toplantısı “Vefa’’ temasıyla yapıldı

Ali Asım Erdem
Konya Dağcılık İl Temsilciliğinin Üçüncü İstişare Toplantısı “Vefa’’ temasıyla yapıldı
Konya Dağcılık İl Temsilciliğinin düzenlediği Üçüncü İstişare Toplantısında, uzun yıllar Konya Dağcılık İl Temsilciliği yapan Türkiye’nin en kıdemli dağcısı Recai Kıcıkoğlu’na Dağcılık Federasyonunun Şükran Plaketi takdim edildi.

Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi D. Mehmet Doğan Salonundaki toplantının açılış konuşmasını yapan İbrahim Meydan "Dağlar özeldir. Peygamberlerin en özel anlarını yaşadıkları yerler dağlardır. Eleştirmek, övmek ve önerilerde bulunmak için istişare toplantıları önemlidir. Kurumsallaşmayı tamamlayabilmek için bu tür toplantılara ihtiyacımız var” dedi.

Türkiye dağcılık sporunda Konya'nın özel bir yer ve öneme sahip olduğuna da vurgu yapan Meydan "1993 yılına kadar Federasyon başkanları seçimle değil atamayla gelirdi. Özerlik tesis edildikten Dağcılık Federasyonu Başkanlığına Konya'dan merhum Dr. Tayfun Tercan seçilerek bir ilki başardı. Konya ova olarak bilinir ama ovayı çevreleyen çok güzel dağları vardır ve bunların pek çoğu bilinmez. Bu konuda tanıtıcı envantere ihtiyacımız var” diyerek konuşmasını tamamladı.

TYB Konya Şubesi Başkanı Ahmet Köseoğlu da konuşmasında, insanın varlığından beri dağlarla yakın ilişki kurduğunu ifade ederek "Peygamber Efendimiz sok sıkıldığı vakitler Cebel-i Nur dağında inzivaya çekilip huzur bulurdu. Hayatı bizlere örnek olan Peygamberimizin bu tercihi, sıkıntı, stres altındayken dağlarda huzur bulabileceğimizin bir işaretidir” dedi. 

Hayatını kaybeden merhum dağcılar için yapılan saygı duruşunun ardından Prof. Dr. Neyhan Ergene, İbrahim Meydan ve Cengiz Soysal Divan heyetine seçildi. Akabinde konuşma yapan Dağcılık İl Temsilcisi Fikret Küçükmumcu göreve geldiğinden bu yana icra edilen etkinliklere dair bilgiler verdi.

Konya'nın bütün ilçelerinde temsilciler oluşturduğunu vurgulayan Küçükmumcu "Sportif faaliyetlere giden arkadaşlarımızın çalıştıkları kurumlarda izin ile ilgili sıkıntıları vardı ve arkadaşlarımız yıllık izinlerini kullanarak faaliyetlere gidebiliyorlardı. Bu konuda çalışmalar yapıp görevli-izinli olmalarını sağladık. Eğitim faaliyetlerine önem verdik. İlk yardım kurslarına arkadaşlarımızı gönderdik. 150'den fazla arkadaşımızın dağcılık eğitimi almasını sağladık” dedi.

1993-2017 yılları arasında Konya dağcılık İl Temsilciliği görevini üstlenen Recai Kıcıkoğlu'nun dağcılık sporuna büyük hizmetler verdiğini de kaydeden Küçükmumcu "SUN TV'de dağcılığa dair 898 program yapan Recai abimiz bu alanda kırılması güç bir rekorun da sahibi oldu. Dağcılık federasyonu Başkanımızın da imzası bulunan Şükran Beratını kendisine takdim edeceğiz” diye konuştu.

Daha sonra Dağcılık İl Temsilcisi Fikret Küçükmumcu ve Ayhan Gürbüzer Recai Kıcıkoğlu'na Şükran Plâketini takdim etti. Konya'da aktif dokuz Kulübün temsilcisine yaptıkları faaliyetleri nedeniyle teşekkür beratı, katılımcılara da hatırat belgesi verildi.

Programın devamında dağcılık sporunun gelişip yaygınlaşması ve faaliyetlere dair görüş ve öneriler dile getirildi. (Ali Asım Erdem)

