KONYA Haberleri

Konya’da 15 bin 200 konut canlı yayınla sahibini buluyor

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut kampanyası kapsamında Konya'da inşa edilecek 15 bin 200 konut için kura heyecanı doruğa ulaştı. Hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi canlı yayınla gerçekleştiriliyor.

Kura programına Murat Kurum da katıldı. Yoğun başvurunun yapıldığı projede, daha önce kuraya katılmaya hak kazanan isimlerin listesi kamuoyuyla paylaşılmıştı. Listede yer alan vatandaşlar şimdi sonuçların açıklanmasını bekliyor.

YOĞUN BAŞVURU DİKKAT ÇEKTİ

Konya genelinde hayata geçirilecek 15 bin 200 sosyal konut için on binlerce vatandaş başvuruda bulundu. Uygunluk kriterlerini taşıyan ve kuraya katılma hakkı elde eden isimler önceden ilan edildi. Büyük ilgi gören proje, dar ve orta gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını hedefliyor.

KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINLANIYOR

Şeffaflık ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilen kura çekimi, YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Böylece başvuru sahipleri süreci anbean takip edebiliyor. Hak sahipleri tek tek belirleniyor.

15 BİN 200 KONUT HAYATA GEÇİRİLECEK

Proje kapsamında Konya'nın farklı ilçelerinde toplam 15 bin 200 sosyal konut inşa edilecek.

TOKİ KONYA HAK SAHİPLERİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

(Meltem Aslan)

