Konya - Antalya yolunda sular henüz çekilmedi: 7 kavşak kapatıldı!

Edinilen bilgiye göre, Başlar Mahallesi kavşağından sonra yolun suyla kaplanması üzerine ulaşıma kapatılan güzergahta su seviyesinin yükselmeye devam etmesi nedeniyle bölgeye ulaşımı sağlayan tüm yollar trafiğe kapatıldı. Karayolları ekipleri tarafından Taşağıl kavşağı, Demirkapı Tüneli girişi, Başlar kavşağı ve İbradı ilçesi yönüne dönen kavşaklar dahil olmak üzere yola bağlantısı bulunan toplam 7 kavşak ulaşıma kapatıldı.
Yetkililer, Antalya'dan Konya yönüne gitmek isteyen sürücülerin Akseki güzergâhını ve alternatif yolları kullanmalarını istedi.
Yaklaşık 3 kilometrelik kesimde su seviyesinin yükselmeyi sürdürdüğü, bazı noktalarda su yüksekliğinin 3 metreye kadar ulaştığı bildirildi. Yağışların devam etmesi halinde su seviyesinin daha da artabileceği belirtilirken, yolun ne zaman yeniden trafiğe açılacağının ise henüz belli olmadığı ifade edildi.
