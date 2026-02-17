Kesik baş cinayetinin yaşandığı evdeki ikinci cinayette yeni ayrıntılar: Kızımın cenazesini istiyoruz!

Ümraniye’deki kesik baş cinayetinin yaşandığı dehşet evinde vahşice öldürülen bir başka Özbekistan uyruklu kadının acılı ailesi konuştu. Öte yandan Durdona Khokimov’u katlettikleri ilk kadının telefonundan attıkları mesajla eve çağırdıkları belirtiliyor.

İstanbul'un Şişli ilçesinde 24 Ocak'ta cesedi parçalar halinde bulunan Durdona Khokimova'nın öldürüldüğü Ümraniye'deki dehşet evinde bir kadının daha öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Edinilen bilgiye göre, Sayyora Ergashaliyeva'nın Özbekistan'da yaşayan ailesi, 23 Ocak'tan sonra kızlarından haber alamamaları üzerine Türkiye'deki Özbek Kadın Hakları Derneği'ne ulaştı.





Sonrasında ailenin Türkiye'ye gelmesi ve 6 Şubat'ta yapılan başvurular ile derinleştirilen soruşmada genç kadının da edinilen bilgilere göre D.A.U.T. ve G.A.K tarafından vahşice öldürüldüğü belirlendi.

Acılı anne Sokhiba Muksinova ve baba Bakhromjon Bustanov, olay sonrası ilk kez konuştu.





"CENAZE BULUNANA KADAR TÜRKİYE'DEN GİTMEYECEĞİZ"



İşlenen iki cinayetten birinin kızı olduğunu söyleyen acılı baba Bakhromjon Bustanov, "Kızımın cenazesinin bulunmasını istiyorum. Mezarı olmasını, defin etmeyi istiyoruz. Anne baba olarak cenaze bulunana kadar Türkiye'de bekliyoruz, beklemeye de devam edeceğiz." dedi.

"İKİ ÇOCUĞU İÇİN ÇALIŞMAYA GELMİŞTİ"

İki katilin de en ağır cezayı almasını dilediğini söyleyen acılı baba, "Kızım Türkiye'ye sadece çalışmak için geldi, başka bir niyeti yoktu. Özbekistan'ta 2 tane kızı var. Kızları için çalışmaya geldi, lütfen yanlış haberler çıkmasın." ifadelerini kullandı.

Olayda öldürülen ikinci kadın Ergashaliyeva için kayıp başvurusu ve suç duyurusunu yapan avukatlardan biri de açıklama yaptı.





Avukatın aktardığı bilgiye göre; önce Ergashaliyeva katlediliyor. Zanlılar sonra cesedi parçalara ayrılıyor. Cesedin bir kısmı bulundukları ikametin yakınındaki bir çöp konteynerine, kalan kısmı ise Fatih'teki bir başka çöpe atıyorlar.

Katiller sonra valizle birlikte eve geri dönüyorlar. Katlettikleri Ergashaliyeva'nın telefondan Durdona Khokimova'ya mesaj atarak eve çağırıyorlar.

Emniyet, Ergashaliyeva'nın cesedinin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

