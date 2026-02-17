GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,79
EURO
51,83
STERLİN
59,63
GRAM
7.270,58
ÇEYREK
11.998,55
YARIM ALTIN
23.917,11
CUMHURİYET ALTINI
47.630,62
GÜNCEL Haberleri

Kesik baş cinayetinin yaşandığı evdeki ikinci cinayette yeni ayrıntılar: Kızımın cenazesini istiyoruz!

Kesik baş cinayetinin yaşandığı evdeki ikinci cinayette yeni ayrıntılar: Kızımın cenazesini istiyoruz!
Ümraniye’deki kesik baş cinayetinin yaşandığı dehşet evinde vahşice öldürülen bir başka Özbekistan uyruklu kadının acılı ailesi konuştu. Öte yandan Durdona Khokimov’u katlettikleri ilk kadının telefonundan attıkları mesajla eve çağırdıkları belirtiliyor.

İstanbul'un Şişli ilçesinde 24 Ocak'ta cesedi parçalar halinde bulunan Durdona Khokimova'nın öldürüldüğü Ümraniye'deki dehşet evinde bir kadının daha öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. 

Edinilen bilgiye göre, Sayyora Ergashaliyeva'nın Özbekistan'da yaşayan ailesi, 23 Ocak'tan sonra kızlarından haber alamamaları üzerine Türkiye'deki Özbek Kadın Hakları Derneği'ne ulaştı. 

Sonrasında ailenin Türkiye'ye gelmesi ve 6 Şubat'ta yapılan başvurular ile derinleştirilen soruşmada genç kadının da edinilen bilgilere göre D.A.U.T. ve G.A.K tarafından vahşice öldürüldüğü belirlendi. 

Acılı anne Sokhiba Muksinova ve baba Bakhromjon Bustanov, olay sonrası ilk kez konuştu.

"CENAZE BULUNANA KADAR TÜRKİYE'DEN GİTMEYECEĞİZ"

İşlenen iki cinayetten birinin kızı olduğunu söyleyen acılı baba Bakhromjon Bustanov, "Kızımın cenazesinin bulunmasını istiyorum. Mezarı olmasını, defin etmeyi istiyoruz. Anne baba olarak cenaze bulunana kadar Türkiye'de bekliyoruz, beklemeye de devam edeceğiz." dedi.

"İKİ ÇOCUĞU İÇİN ÇALIŞMAYA GELMİŞTİ"

İki katilin de en ağır cezayı almasını dilediğini söyleyen acılı baba, "Kızım Türkiye'ye sadece çalışmak için geldi, başka bir niyeti yoktu. Özbekistan'ta 2 tane kızı var. Kızları için çalışmaya geldi, lütfen yanlış haberler çıkmasın." ifadelerini kullandı.

Olayda öldürülen ikinci kadın Ergashaliyeva için kayıp başvurusu ve suç duyurusunu yapan avukatlardan biri de açıklama yaptı.

Avukatın aktardığı bilgiye göre; önce Ergashaliyeva katlediliyor. Zanlılar sonra cesedi parçalara ayrılıyor. Cesedin bir kısmı bulundukları ikametin yakınındaki bir çöp konteynerine, kalan kısmı ise Fatih'teki bir başka çöpe atıyorlar. 

Katiller sonra valizle birlikte eve geri dönüyorlar. Katlettikleri Ergashaliyeva'nın telefondan Durdona Khokimova'ya mesaj atarak eve çağırıyorlar. 

Emniyet, Ergashaliyeva'nın cesedinin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.  

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER