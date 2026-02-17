Maden ocağında göçük: İki işçinin cansız bedenlerine ulaşıldı!

Zonguldak’taki bir madende göçük meydana geldi. Göçükte mahsur kalan üç işçiden ikisi hayatını kaybetti, bir işçi yaralı olarak kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki Gelik beldesinde özel bir şirkete bağlı maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi. İşçilerden 3'ü göçükte mahsur kaldı.

Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, TTK Tahlisiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kurtarma çalışmalarına başlayan ekipler, işçilerden İsmet Kabuk'u (31) yaralı olarak bulunduğu yerden çıkardı. Sedyeyle ambulansa taşınan Kabuk, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"YER TESPİTİ YAPILDI”

Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin, "Hastaneye gönderilen vatandaşımızda sıkıntı yok. Diğer vatandaşlarımızdan tedirginiz. İnşallah en kısa sürede çıkarırız, ulaşmaya çalışıyoruz. Yer tespiti yapıldı." dedi.

Sedyeyle ambulansa taşınan işçi, hastaneye kaldırıldı. Bu arada, bölgeye gelen işçilerin yakınlarının kurtarma çalışmalarını endişeyle takip ettiği görüldü.

İKİ İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI



Ekiplerin 7 saat süren çalışmaları sonucu işçilerden Veysel Oruçoğlu'nun (46) cansız bedenine ulaşıldı.

Göçükte mahsur kalan işçi Ziya Kiret'in (60) cansız bedeni ise yaklaşık 9 saat sonra maden ocağından çıkarıldı.

İşçilerin cenazeleri, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.





"HAVALANDIRMA BACASINDA GÖÇÜĞÜ GİDERMEK İÇİN ÇALIŞIYORLARDI"

Olay yerine gelen Vali Osman Hacıbektaşoğlu, madencilerin aileleriyle görüştü, yetkililerden bilgi aldı.

Hacıbektaşoğlu, gazetecilere, saat 14.00 sıralarında kaza haberinin gelmesinin ardından müdahalenin başladığını söyledi.

Bu saat itibarıyla kurtarma çalışmalarının tamamlandığını belirten Hacıbektaşoğlu, "Geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Maalesef göçük altında kalan işçimiz Ziya Kiret ve Veysel Oruçoğlu hayatlarını kaybetti. Birine saat 21.00'de ulaşıldı, Ziya Kiret'e de 15 dakika önce ulaşıldı. Buradaki hekim arkadaşlarımız baktılar, müdahale ettiler, maalesef hayatını kaybetti" diye konuştu.

Hacıbektaşoğlu, saat 16.50'de kurtarılan İsmet Kabuk'un hastaneden taburcu edildiğini dile getirdi.

Göçüğün nasıl oluştuğuna ilişkin soru üzerine Hacıbektaşoğlu, şu yanıtı verdi:

"Burada temizlik ve bakım çalışması yapılıyordu, 3 kişi çalışıyordu. Havalandırma bacasında olan göçüğü gidermek üzere çalışıyorlardı. Zaten bu çalışmayı yaparken göçüğe maruz kalmışlar. Arkadaşlarımızın bize verdiği bilgi bu şekilde. Tabii olayın ilk anından itibaren Cumhuriyet Başsavcımızın görevlendirmesiyle oluşturulan bilirkişi heyeti takip ediyor. Şu anda da zaten arama kurtarma çalışması tamamlandı, bölge emniyete alındı. Adli soruşturma, inceleme devam edecek."

Hacıbektaşoğlu, maden ocağının ruhsatlı ve resmi olarak çalıştığını, adli sürecin soruşturmanın seyrine göre şekilleneceğini sözlerine ekledi.





ADALET BAKANI GÜRLEK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek madendeki göçük ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Gürlek X hesabından yaptığı açıklamada, olayla ilgili bir bilirkişi heyetinin de görevlendirildiğini duyurdu.

Bakan Gürlek şunları kaydetti:

"Zonguldak ilimizin Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren bir maden ocağında meydana gelen göçük sebebiyle Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır.

Olay ile ilgili iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup teknik incelemeleri yürütmek üzere maden mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir.

Soruşturma, çok yönlü ve hassasiyetle devam etmektedir."

BAKAN IŞIKHAN; BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan göçük nedeniyle hayatını kaybeden işçiler için başsağlığı, yaralı işçi için şifa dileğinde bulundu.

Bakan Işıkhan, olayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Başmüfettiş görevlendirildiğini ve süreci yakından takip ettiklerini açıkladı.

RTÜK BAŞKANI DANİŞ'TEN PAYLAŞIM

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, Zonguldak'taki maden ocağında meydana gelen göçüğün ardından yayıncı kuruluşların, acılı ailelerin mahremiyeti ve insan onuruna saygı gibi konularda hassas davranmaları gerektiğini belirtti.

Daniş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yayıncı kuruluşlarımızın yapacakları yayınlarda, acılı ailelerin mahremiyetine ve insan onuruna saygı çerçevesinde, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda azami hassasiyet gösterilmesi gerekliliğini önemle hatırlatıyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”

Kaynak: AA