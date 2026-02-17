GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Refüje çarpan motosikletin sürücüsü ve eşi öldü

- Güncelleme Tarihi:

Refüje çarpan motosikletin sürücüsü ve eşi öldü
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, refüje çarpan motosikletin sürücüsü Murat Çağlayan ve arkasındaki eşi Gülcan Çağlayan hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Dikkaldırım Mahallesi Hayran Caddesi'nde meydana geldi. Murat Çağlayan'ın kontrolünü yitirdiği motosiklet, refüje çarptı. Motosiklet savrulup metrelerce sürüklendi.

Motosikletin sürücüsü ile arkasındaki eşi Gülcan Çağlayan, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Murat ve Gülcan Çağlayan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

