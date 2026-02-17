Konya’da 15 günde 30 uyuşturucu operasyonu: 34 şüpheli yakalandı

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği 30 operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan 34 şüpheliden altısı tutuklandı.
Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler tarafından 1-15 Şubat 2026 tarihleri arasında geniş kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Bu süre zarfında uyuşturucu ile mücadele kapsamında toplam 30 ayrı operasyon icra edildi.
Operasyonlarda Neler Ele Geçirildi?
Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda yüklü miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu. Yapılan aramalarda 791 adet sentetik ecza hapı ile 780 gram kubar esrar maddesi bulundu. Ekipler ayrıca 374 gram bonzai, 32 gram metamfetamin ve bir gram eroin ele geçirdi. Uyuşturucu kullanımında yararlanılan 24 adet aparata da el konulduğu bildirildi.
6 Şüpheli Cezaevine Gönderildi
Operasyonlar kapsamında toplam 34 şüpheli şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 28'i, ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen altı şüpheli ise tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”