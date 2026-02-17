Konyaspor Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı: Kritik maç ne zaman?

Tümosan Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak kritik Galatasaray müsabakası için çalışmalarına start verdi.
21 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak zorlu maç öncesi yeşil-beyazlı ekip, Çelikkayalar Kayacık Tesisleri'nde toplandı.
Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen haftanın ilk antrenmanı, futbolcuların CORE ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenmanda Yenileme ve Pas Çalışması Yapıldı
Corendon Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11'de yer alan futbolcular, antrenmanı yenileme çalışmalarıyla daha kısa sürede tamamladı.
Diğer oyuncular ise teknik ekip gözetiminde pas çalışmaları üzerinde durdu. Antrenmanın son bölümünde gerçekleştirilen çift kale maç ile taktiksel denemeler yapıldı.
Çalışmalar Salı Günü Devam Edecek
Konyaspor, 17 Şubat Salı günü saat 12.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
(Ali Asım Erdem)