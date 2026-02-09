GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konya güreş tarihinde bir ilk: Karatay Belediyespor Türkiye şampiyonu oldu!

Karatay Belediyespor Kulübü, Konya güreş tarihinde bir ilke imza atarak U17 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası’nda takım halinde Türkiye şampiyonu oldu.

3–8 Şubat 2026 tarihleri arasında Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen U17 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda, 81 ilden 323 sporcunun katıldığı müsabakalarda Karatay Belediyespor Kulübü, 79 puan toplayarak takım klasmanında Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

Final müsabakalarının ardından tamamlanan organizasyonda genç güreşçiler kıyasıya mücadele ederken, dereceye giren sporcular madalya ve kupalarını aldı. Müsabakaları yerinde takip eden Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, sporculara madalyalarını takdim ederek kupa törenine katıldı.



Takım sıralamasında Karatay Belediyespor Kulübü'nün ardından Hendek Olimpik Spor Kulübü 74 puanla ikinci, Manisa Büyükşehir Belediyesi ise 71 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Şampiyonada Karatay Belediyespor Kulübü adına dereceye giren sporcular ise şöyle: 48 kiloda Mustafa Kerem Karaköse Türkiye ikincisi olurken, 51 kiloda Mustafa Kenan Çelik, 71 kiloda Emirhan Çakır ve 80 kiloda Ali Sadi Özpınar Türkiye üçüncüsü oldu. Bu derecelerle Karatay Belediyespor Kulübü, toplam 79 puanla takım klasmanında Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.



KARATAYLI ANTRENÖR ÖZYURT'A MİLLİ GÖREV

Öte yandan Karatay Belediyespor Kulübü antrenörlerinden Aytullah Özyurt, U17 Grekoromen Güreş Milli Takımı antrenörü olarak görevlendirildi.

HASAN KILCA'DAN GÜREŞ TAKIMINA TEBRİK

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Güreş Takımı'nın elde ettiği şampiyonluk dolayısıyla sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.



Spora ve sporcuya yapılan yatırımların şampiyonluklarla karşılık bulduğunu vurgulayan Başkan Kılca, U17 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olan Karatay Belediyespor Güreş Takımı'nın Karatay adına gurur verici bir tablo ortaya koyduğunu ifade etti. Kılca, Karatay Belediyesi olarak sporu ve sporcuları desteklemeye devam edeceklerini belirterek "Sporun Yıldızı Karatay” anlayışıyla çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

 

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

