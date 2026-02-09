Selçuklu SOBE sporcusu Alper Akgül’den Sakarya’da 5 madalya

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Özel SOBE Spor Kulübü sporcusu Alper Akgül, Sakarya’da düzenlenen 2026 Paralimpik–Virtüs Yüzme Milli Takım Aday Kadro Seçme Yarışmalarında 5 farklı stilde mücadele ederek 5 madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından 4-6 Şubat tarihleri arasında Sakarya'da gerçekleştirilen organizasyona antrenörü Gül Ay nezaretinde katılan Alper Akgül; 200 metre kelebek, 100 metre sırt ve 50 metre sırt yarışlarında gümüş madalya, 200 metre karışık ve 200 metre sırt yarışlarında ise bronz madalya elde etti. Türkiye'nin en iyi sporcularıyla yarışan Alper Akgül'ün bu başarısı, hem milli takım aday kadrosu yolunda önemli bir adım olurken hem de SOBE Vakfı'nın otizmli bireylerin spor yoluyla gelişimini destekleyen çalışmalarının somut bir göstergesi oldu.







"Alper'in milli takıma gireceğini umut ediyoruz”



Sporcunun babası Mehmet Akgül ve annesi Ayşe Akgül, elde edilen derecelerin son derece sevindirici olduğunu belirterek çocuklarıyla gurur duyduklarını ifade etti. Akgül ailesi, "Alper'in yarışlardaki derece süreleri sürekli düşüyor. En büyük hedefi milli takıma girmek ve milli takımda kalıcı olmak. Şu anda milli takıma seçilme süreci devam ediyor. Bundan sonra elde edeceğimiz dereceler de milli takıma girme açısından belirleyici olacak. Her an milli takımın kapısındayız ve 2026 yılı içerisinde Alper'in milli takıma gireceğini umut ediyoruz. Son 3 yıla ait tüm yarış sonuçları elimizde. Alper, son 3 yılda istikrarlı şekilde performansını artıran ve hiç gerilemeyen, duraklama yaşamayan tek sporcu. Bundan sonra da aynı kararlılıkla devam ederek milli takımda kalıcı olmasını hedefliyoruz” dedi.







"Alper mental ve fiziksel olarak son derece hazır”



Aile ayrıca antrenör Gül Ay'ın emeğinin çok büyük olduğunu vurgulayarak, "Antrenörümüz Alper'i çok güzel çalıştırıyor. SOBE Vakfı'nın katkısı çok büyük; biz aile olarak elimizden geleni yapıyoruz. Ancak Alper'in kendi emeği herkesten fazla. Hem okuluna devam ediyor hem de sporunu aksatmadan sürdürüyor. Büyük bir özveriyle çalışarak bu noktaya geldi. Mental ve fiziksel olarak son derece hazır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi