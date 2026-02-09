GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konya’da otomobil yoldan çıktı: 3 kişi yaralandı!

Konya’da otomobil yoldan çıktı: 3 kişi yaralandı!

Konya'nın Ilgın ilçesi yakınlarında, Akşehirli bir aile olduğu iddia edilen otomobil kaza yaptı.

Edinilen bilgilere göre olay, Akşehir'den Konya istikametine seyir halinde olan Hasan K. idaresindeki 42 KP 468 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti.

Kontrolden çıkan araç, yol kenarına devrilerek takla attı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Hasan K. ile araçta yolcu konumunda bulunan Durdu D. ve Zeynep K. yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Kaza sonrası takla atan otomobil ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.

Güvenlik güçleri kaza yerinde incelemelerde bulunurken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

