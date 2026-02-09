GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 09 Şubat 2026 Pazartesi

Konya’da bugün vefat edenler 09 Şubat 2026 Pazartesi
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 09 Şubat 2026 Pazartesi günü vefat eden 20 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

SELAHATTİN TEKE

SÜRÜÇ
15-05-1958

ARAPLAR MEZARLIĞI

SIDIKA ŞEN

SARIHACI
25-05-1943

ULUIRMAK MEZARLIĞI

ALİ ARSLAN

DERBENT
07-07-1962

HOCACİHAN MEZARLIĞI

YÜKSEL OĞUZALP

KONYA
01-11-1935

MUSALLA MEZARLIĞI

GÜLDANE KUŞ

KADINHANI
20-09-1946

HOCACİHAN MEZARLIĞI

EŞREF KAR

ORTAKÖY
02-10-1950

MUSALLA MEZARLIĞI

FATMANUR ULUKAN

MERAM
21-02-1991

MUSALLA MEZARLIĞI

İSMET EKENTOK

KONYA
01-12-1954

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

FADİM ÖZKUVAT

KONYA
01-11-1975

MUSALLA MEZARLIĞI

EMİNE YAMAN

HACIYUNUSLAR
18-04-1947

SARAÇOĞLU KANAL MEZARLIĞI

İBRAHİM YAKUT

ERZURUM
10-03-1945

ÜÇLER MEZARLIĞI

HAVVA ÜNAL

ÇOMAKLI
01-01-1955

KARAASLAN MEZARLIĞI

HACER ŞEN

YAZLICA
20-10-1953

BOSNA HERSEK MEZARLIĞI

SÜLEYMAN KAYMAK

KAVAK
25-10-1948

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

DUDU SELVİDAĞ

HADİM
01-07-1945

ÜÇLER MEZARLIĞI

MEHMET OLGUNDEMİR

KONYA
14-09-1960

MUSALLA MEZARLIĞI

MUSTAFA YILMAZ

KONYA
19-04-1963

ANASULTAN MEZARLIĞI

MUSTAFA SARAÇ

KADINHANI
21-10-1952

TEKKE MEZARLIĞI

MEDİNE NUR

SÜRÜÇ
01-05-1943

ARAPLAR MEZARLIĞI

HATİCE GÜL KOÇ

KONYA
06-06-1937

ARAPLAR MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

