Konya’da bugün vefat edenler 09 Şubat 2026 Pazartesi

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
SELAHATTİN TEKE
|
SÜRÜÇ
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
SIDIKA ŞEN
|
SARIHACI
|
ULUIRMAK MEZARLIĞI
|
ALİ ARSLAN
|
DERBENT
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
YÜKSEL OĞUZALP
|
KONYA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
GÜLDANE KUŞ
|
KADINHANI
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
EŞREF KAR
|
ORTAKÖY
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
FATMANUR ULUKAN
|
MERAM
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
İSMET EKENTOK
|
KONYA
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
FADİM ÖZKUVAT
|
KONYA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
EMİNE YAMAN
|
HACIYUNUSLAR
|
SARAÇOĞLU KANAL MEZARLIĞI
|
İBRAHİM YAKUT
|
ERZURUM
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
HAVVA ÜNAL
|
ÇOMAKLI
|
KARAASLAN MEZARLIĞI
|
HACER ŞEN
|
YAZLICA
|
BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
|
SÜLEYMAN KAYMAK
|
KAVAK
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
DUDU SELVİDAĞ
|
HADİM
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
MEHMET OLGUNDEMİR
|
KONYA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
MUSTAFA YILMAZ
|
KONYA
|
ANASULTAN MEZARLIĞI
|
MUSTAFA SARAÇ
|
KADINHANI
|
TEKKE MEZARLIĞI
|
MEDİNE NUR
|
SÜRÜÇ
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
HATİCE GÜL KOÇ
|
KONYA
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi