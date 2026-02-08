GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

MAÇ SONUCU | TÜMOSAN Konyaspor 0-0 Göztepe

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

MAÇ SONUCU | TÜMOSAN Konyaspor 0-0 Göztepe
Süper Lig’in 21. haftasında heyecan başladı! TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe, Konya Stadyumu’nda karşı karşıya geldi

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor, Göztepe'yi ağırladı. Yasin Kol tarafından yönetilen Tümosan Konyaspor-Göztepe maçı, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda oynandı. 

İlk 11'ler

KONYASPOR; Bahadır, Demirbağ, Yazğılı, Bardhi, Guilherme, Kutlu, Andzouana, Muleka, Olaigbe, İbrahimoğlu, Kramer

GÖZTEPE; Lis, Santos, Jorge, Da Silva, Krastev, Cherni, Miroshi, Bokele, Dennis, Costa, Bayrak

İŞTE MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR;

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu stadındaki karşılaşma hakemin düdüğü ile başladı.

6' Göztepe kalecisi kurtardı

6' Konyaspor - Blaz Kramer, çerçeveyi bulan şutta tehlike yarattı ancak Konya şehrinde skor değişmedi.

11' Göztepe - Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda Göztepe atağı. Kafayı vuran ancak isabet bulamayan oyuncu Novatus Miroshi.

16' Göztepe atağında kafa vuruşunu yapan isim Heliton Tito ancak top kaleyi bulmuyor. Konya şehrindeki maçta skor değişmiyor.

19' Konyaspor için gol şansı, fakat değerlendiremeyen oyuncu Kazeem Olaigbe.

21' Konyaspor takımı golü bulabilirdi ama Jackson Muleka çektiği şutta çerçeveyi bulmadı.

21' Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu stadında, Enis Bardhi sahanın sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

22' Göztepe -  Sarı kart! Juan Santos maçın hakemi tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor .

26' Konyaspor - Melih Ibrahimoglu kaleyi bulan vuruşundan gol çıkartamıyor.

26' Konyaspor - Konyaspor takımı Jackson Muleka ile gole çok yaklaştı ancak kaleyi bulan şut ağlarla buluşmadı.

28' Ofsayt! Ofsaytta kalan takım Konyaspor.

37' Konyaspor- Yhoan Andzouana şutunu çekiyor ancak isabet yok.

38' Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. Göztepe takımında şutu çeken oyuncu Filip Krastev.

41' Göztepe- Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havada. Deplasman Takımı ofsayta takılıyor.

44' Maçın hakemi Yasin Kol, Konyaspor takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

44' Konyaspor takımında Uğurcan Yazgılı kafa vuruşu ile topu ağlara göndermeye çalıştı ancak isabetli bir vuruş olmadı.

45'+2 Korner kazanan takım Göztepe. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Amine Cherni.

İlk 45 dakika sona erdi.

İLK YARI SONUCU KONYASPOR 0 -  0 GÖZTEPE

56' Ofsayt! Konyaspor atağı, hakem Yasin Kol tarafından çalınan ofsayt düdüğü ile sonlanıyor.

58' Konyaspor takımı kaleyi bulan şut ile gole yaklaştı ancak skor değişmedi. Şutu çeken oyuncu Jackson Muleka.

68' Oyuncu değişikliği! Göztepe takımında oyuncuğu değişikiği. Giren oyuncu Musah Mohammed , çıkan oyuncu Filip Krastev.

68' Oyuncu değişikliği! Konyaspor için oyuncu değişikliği. Enis Bardhi çıkan oyuncu, Jo Jin-ho giren oyuncu.

73' Göztepe - Sarı kart gören oyuncu Ogün Bayrak

74' Göztepe takımı oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Sahadan çıkan oyuncu Janderson, giren oyuncu Jeh.

74' Oyuncu değişikliği! Stanimir Stoilov oyuncu değişikliğine gidiyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu stadında oyuna giren oyuncu Guilherme Luiz Oliveira da Silva, çıkan oyuncu Juan Santos.

76' Konyaspor takımında Berkan Kutlu sarı kart ile cezalandırıldı.

80'Konyaspor takımında sarı kart gören oyuncu Uğurcan Yazgılı.

80' Göztepe-Maçın hakemi, sarı kartını Jeh için kullandı.

81' Oyuncu değişikliği! Konyaspor takımında giren oyuncu Marko Jevtovic, çıkan oyuncu Berkan Kutlu.

82'Göztepe-Sarı kart! Novatus Miroshi maçın hakemi tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor .

84' Oyuncu değişikliği! Göztepe için oyuncu değişikliği. Novatus Miroshi çıkan oyuncu, Uğur Kaan Yıldız giren oyuncu.

84' Oyuncu değişikliği! Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu stadında oynanan maçta Göztepe oyuncu değiştiriyor. Sahaya giren oyuncu Taha Altikardes, sahayı terk eden oyuncu Ogün Bayrak.

87'Konyaspor-Oyuncu değişikliği. Uğurcan Yazgılı sahadan çıkan oyuncu, Riechedly Bazoer maça dahil olan oyuncu.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 sona erdi.

MAÇ SONUCU KONYASPOR 0 -  0 GÖZTEPE

